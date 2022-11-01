Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Taksitle ödenebilecek

İGDAŞ'ın yaptığı yeni anlaşma uyarınca İstanbul'da vatandaşlar, doğal gaz faturaları taksitle ödeyebilecek. Faturaların kredi kartıyla vade farksız şekilde ödenebilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı.

1 Ekim 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişiyor.

İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında ise finansman anlaşması da yapıldı. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen "İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler" dedi.

