SON DAKİKA | Yeni zam iddiası gündem olmuştu! Doğal gaz ve elektrikte yeni tarife: Eylül'deki yüzde 20 zammın ardından...

Son dakika: BOTAŞ son olarak eylül ayında sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50,8, KOBİ’lerin kullandığı doğalgaza yüzde 47,6, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4 ve elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam yapmıştı. Meskende kullanılan elektrik fiyatlarında da yüzde 20 artış yapışmıştı. BOTAŞ'ın ekim ayında sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza zam yapacağı, tamamlanan çalışmanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunulduğu iddia edilmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

BOTAŞ EKİM AYI TARİFESİNİ YAYIMLADI

BOTAŞ'ın ekim ayında zam yapıp yapmayacağı merak edilirken ekim ayı tarife tablosu yayımlandı. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.

ELEKTRİK FİYATLARIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 154,5575 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 231,0380 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 271,1004 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyatı da 360,9233 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 431,2357 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 405,9469 kuruş olarak belirlendi.

EYLÜL AYINDA ZAM YAPILMIŞTI

BOTAŞ, yüksek doğal gaz fiyatlarının bugüne kadar tam olarak yansıtılmadığını belirterek, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldığını duyurmuştu.

Meskende kullanılan elektriğe de yüzde 20 oranına zam yapılmıştı.



