Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

Tüketimin ve israfın arttığı dönemlerde tasarrufun önemi artıyor. Faturaların yüksek gelmemesi ve israfı önlemek için birçok yol izleyebilirsiniz. Yüksek gelen doğalgaz faturasını düşürmek sizin elinizde. İşte tasarrufun yolları...
Dış cephe yalıtımı ile ısı tasarrufu yapabilirsiniz. Kaloriferin arkasına yalıtım levhası koyabilir ve böylece sıcaklığın odaya yansımasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca odaların balkon kapılarında ve camlarında, sıcaklık kaybının önüne geçecek sünger benzeri yalıtım malzemeleri tercih edebilirsiniz.
Evde yokken kombiyi kapatarak ya da kombinin ayarını düşürerek tasarruf edin. Oda termostatı edinip oda sıcaklığını sabit tutan kombilerden kullanabilirsiniz.
Yemeği kısa sürede pişirmek için düdüklü tencere gibi eşyaları kullanın.
Gündüz vaktinde güneşten yararlanmak için perdeleri açık tutun, geceleri ise ısı kaybını engellemek için perdeleri kapatın.
Doğalgaz faturanızın yüksek gelmesini istemiyorsanız ısıyı içeride tutan çift camlı pencerelerden evinize, ofisinize tercih edebilirsiniz. Ayrıca evin sürekli kullanmadığınız mutfak, banyo gibi bölümlerindeki ısıyı düşürebilirsiniz.
Kalorifer peteğinin üstüne ya da önüne, ısıyı dağıtmasını engelleyecek objeleri koymayın. Kombi bakımına önem verin.
Peteklerde tıkanıklık olmamasına, her odayı eşit derecede ısıttığından emin olun.
Isıtıcı battaniye kullanımı ile doğalgazı kısabilir ve tasarruf edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum