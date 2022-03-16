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Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

16.03.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek gelen faturalardan şikayetçiyseniz bu haber tam size göre. Doğalgaz faturasını düşürmek için tüketicilerin büyük kısmının haberdar olmadığı pek çok yöntem bulunuyor. Üstelik bu yöntemleri uygulamak o kadar da zor değil. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları...

Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

Tüketimin ve israfın arttığı dönemlerde tasarrufun önemi artıyor. Faturaların yüksek gelmemesi ve israfı önlemek için birçok yol izleyebilirsiniz. Yüksek gelen doğalgaz faturasını düşürmek sizin elinizde. İşte tasarrufun yolları...

YALITIM İLE TASARRUF EDİN

Dış cephe yalıtımı ile ısı tasarrufu yapabilirsiniz. Kaloriferin arkasına yalıtım levhası koyabilir ve böylece sıcaklığın odaya yansımasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca odaların balkon kapılarında ve camlarında, sıcaklık kaybının önüne geçecek sünger benzeri yalıtım malzemeleri tercih edebilirsiniz.

Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

EVDE YOKKEN DOĞALGAZIN AYARINI DÜŞÜRÜN

Evde yokken kombiyi kapatarak ya da kombinin ayarını düşürerek tasarruf edin. Oda termostatı edinip oda sıcaklığını sabit tutan kombilerden kullanabilirsiniz.

Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

YEMEĞİ KISA SÜREDE PİŞİREN ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Yemeği kısa sürede pişirmek için düdüklü tencere gibi eşyaları kullanın.

Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

GÜNEŞTEN YARARLANIN

Gündüz vaktinde güneşten yararlanmak için perdeleri açık tutun, geceleri ise ısı kaybını engellemek için perdeleri kapatın.

Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

EVİN KULLANILMAYAN BÖLÜMLERİNDEN TASARRUF EDİN

Doğalgaz faturanızın yüksek gelmesini istemiyorsanız ısıyı içeride tutan çift camlı pencerelerden evinize, ofisinize tercih edebilirsiniz. Ayrıca evin sürekli kullanmadığınız mutfak, banyo gibi bölümlerindeki ısıyı düşürebilirsiniz.

Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

KALORİFERİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN

Kalorifer peteğinin üstüne ya da önüne, ısıyı dağıtmasını engelleyecek objeleri koymayın. Kombi bakımına önem verin.

Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

PETEKLERİN İYİ ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

Peteklerde tıkanıklık olmamasına, her odayı eşit derecede ısıttığından emin olun.

Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

ISITICI BATTANİYE KULLANIN

Isıtıcı battaniye kullanımı ile doğalgazı kısabilir ve tasarruf edebilirsiniz.

Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

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