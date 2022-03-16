Doğalgaz faturasını daha az ödeyin! İşte faturayı azaltma yolları...

Tüketimin ve israfın arttığı dönemlerde tasarrufun önemi artıyor. Faturaların yüksek gelmemesi ve israfı önlemek için birçok yol izleyebilirsiniz. Yüksek gelen doğalgaz faturasını düşürmek sizin elinizde. İşte tasarrufun yolları...

YALITIM İLE TASARRUF EDİN

Dış cephe yalıtımı ile ısı tasarrufu yapabilirsiniz. Kaloriferin arkasına yalıtım levhası koyabilir ve böylece sıcaklığın odaya yansımasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca odaların balkon kapılarında ve camlarında, sıcaklık kaybının önüne geçecek sünger benzeri yalıtım malzemeleri tercih edebilirsiniz.

EVDE YOKKEN DOĞALGAZIN AYARINI DÜŞÜRÜN

Evde yokken kombiyi kapatarak ya da kombinin ayarını düşürerek tasarruf edin. Oda termostatı edinip oda sıcaklığını sabit tutan kombilerden kullanabilirsiniz.

YEMEĞİ KISA SÜREDE PİŞİREN ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Yemeği kısa sürede pişirmek için düdüklü tencere gibi eşyaları kullanın.

GÜNEŞTEN YARARLANIN

Gündüz vaktinde güneşten yararlanmak için perdeleri açık tutun, geceleri ise ısı kaybını engellemek için perdeleri kapatın.

EVİN KULLANILMAYAN BÖLÜMLERİNDEN TASARRUF EDİN

Doğalgaz faturanızın yüksek gelmesini istemiyorsanız ısıyı içeride tutan çift camlı pencerelerden evinize, ofisinize tercih edebilirsiniz. Ayrıca evin sürekli kullanmadığınız mutfak, banyo gibi bölümlerindeki ısıyı düşürebilirsiniz.

KALORİFERİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN

Kalorifer peteğinin üstüne ya da önüne, ısıyı dağıtmasını engelleyecek objeleri koymayın. Kombi bakımına önem verin.

PETEKLERİN İYİ ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

Peteklerde tıkanıklık olmamasına, her odayı eşit derecede ısıttığından emin olun.

ISITICI BATTANİYE KULLANIN

Isıtıcı battaniye kullanımı ile doğalgazı kısabilir ve tasarruf edebilirsiniz.





