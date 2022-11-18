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DOĞALGAZ YARDIMI ne zaman yatacak? 2.500 liraya varan doğal gaz desteği! Başvuran alıyor

18.11.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz yardımı ödemeleri ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Doğal gaz yardımı ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada ödeme miktarı hakkında bilgi vermişti. Bakan Yanık son dakika açıklamasında kasım ayı ödeme tarihini duyurdu. Peki, doğal gaz yardımı ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ YARDIMI ne zaman yatacak? 2.500 liraya varan doğal gaz desteği! Başvuran alıyor

Doğal gaz yardımı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Bakan Yanık açıklamasında bu ay 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı ve ödemelerin başladığı müjdesini verdi. Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

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DESTEK TUTARI 2.500 TL'Yİ BULABİLİYOR

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.
Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:
“İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”
Doğal Gaz Tüketim Desteği’nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.” dedi.
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair rapor bilgilerini sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız.” diye konuştu.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
• Türk vatandaşı olması,
• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

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