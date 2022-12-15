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Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? İhtiyaç sahiplerine 2 bin 500 TL'ye varan destek!

15.12.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz yardımı ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar başvuru işlemini e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler ısıl harita baz alınarak belirleniyor ve destek tutarı yıllık 900 TL – 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Peki, Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? İhtiyaç sahiplerine 2 bin 500 TL'ye varan destek!

Doğalgaz yardımının ne zaman yatacağı Aralık ayının ortalarına gelmemizin ardından merak konusu oldu. Doğalgaz yardımı ödemeleri ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kış dönemi ödemeleri hakkında bilgi vermişti. Doğalgaz yardımı ödemelerinin yatacağı tarihi öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. İşte ayrıntılar...

Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” demişti.

doğalgaz-yardımı

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

doğalgaz-yardımı-başvurusu

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

“Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
• Türk vatandaşı olması,
• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

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