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Doğan Holding'in yatırım bankası izni BDDK tarafından onaylandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 200 milyon TL sermayeli D Yatırım Bankası AŞ unvanlı kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına onay verdi.

Doğan Holding'in yatırım bankası izni BDDK tarafından onaylandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Doğan Holding'in yatırım bankası kurma talebini onayladı.

BDDK, D Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK'nın Doğan Holding'e banka kurma izni veren ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararı şöyle:

"Kurul Başkanlığının 18.03.2020 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 18.03.2020 tarih ve 32521522-101.01.01-E.5219 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca Doğan Şirketler Grubu Holding A, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A tarafından 200 milyon TL sermayeli 'D Yatırım Bankası AŞ' unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, banka sermayedarları; Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, Doğan Enerji Yatırımları AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı AŞ'den oluşuyor.

KAYNAK:REUTERS


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