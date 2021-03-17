Dogecoin nedir? İşte Dogecoin yorumları....

Elon Musk'ın tweetleri ile yükselen ve popüler hale gelen kripto para birimi Dogecoin en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Birçok kripto para birimi arasında öne çıkan Dogecoin'e yatırım yapmak isteyenler, arama motorları üzerinden Dogecoin nasıl alınır? , Dogecoin ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte, Elon Musk'ın paylaşımlarının ardından revaçta olan Dogecoin hakkında merak edilenler...

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin ilk olarak Aralık 2013 yılında tanıtılan kripto para birimidir. Yazılımcı Billy Markus tarafından oluşturulan Dogecoin’in amacı Bitcoin’den daha geniş bir kitleye ulaşacak bir kripto para biriminin ortaya çıkarılmasıdır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin satıl almak için öncelikle yerli veya yabancı kripto para borsalarına giriş yapılması gerekmektedir. Hesaba giriş yapıp kimlik bilgilerinin onaylanmasının ardından, oluşturulan hesaba bakiye yüklenerek Dogecoin kolaylıkla satın alınabilmektedir.

DOGECOIN YORUMLARI

Sosyal medyada yer alan Dogecoin yorumlarından bazıları şöyle: