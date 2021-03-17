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Dogecoin nedir? İşte Dogecoin yorumları....

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2021 21:18 | Son Güncelleme

Kripto para birimi olan Dogecoin yükselişinin ardından araştırılıyor. Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin hakkındaki yorumları ardından hızla yükselen kripto paraya yatırım yapmak isteyenler, Dogecoin nedir ve nereden alınır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, son dönemlerde popüler hale gelen Dogecoin ile ilgili tüm detaylar...

Dogecoin nedir? İşte Dogecoin yorumları....

Elon Musk'ın tweetleri ile yükselen ve popüler hale gelen kripto para birimi Dogecoin en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Birçok kripto para birimi arasında öne çıkan Dogecoin'e yatırım yapmak isteyenler, arama motorları üzerinden Dogecoin nasıl alınır? , Dogecoin ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte, Elon Musk'ın paylaşımlarının ardından revaçta olan Dogecoin hakkında merak edilenler...

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin ilk olarak Aralık 2013 yılında tanıtılan kripto para birimidir. Yazılımcı Billy Markus tarafından oluşturulan Dogecoin’in amacı Bitcoin’den daha geniş bir kitleye ulaşacak bir kripto para biriminin ortaya çıkarılmasıdır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin satıl almak için öncelikle yerli veya yabancı kripto para borsalarına giriş yapılması gerekmektedir. Hesaba giriş yapıp kimlik bilgilerinin onaylanmasının ardından, oluşturulan hesaba bakiye yüklenerek Dogecoin kolaylıkla satın alınabilmektedir.

DOGECOIN YORUMLARI

Sosyal medyada yer alan Dogecoin yorumlarından bazıları şöyle:

  • An itibariyle en büyük, en hacimli 11. coin'dir.

  • ABD'de bu hafta dağıtılmaya başlanacak olan teşvik primlerinin doge'ye akması ümit ediliyor. 1 hafta içinde yükseliş gelebilir kısa süreli.

  • Çoğu altcoinin btc ile aynı iniş çıkışları gösterdiğini bilmeyenlerin şaşırdığı coin. 40-50 satlara düşmesi şaşırtmayacak olan coin aynı zamanda.

  • Sosyal medyada en çok konuşulan coin, marketcapi 6.5 milyar doları aştı en çok işlem gören 15. coin oldu, bir Dogecoin 3.74 ruble ediyor, Dallas mavericks bilet ve ürün satışlarında Dogecoin kabul edeceğini açıkladı, abd'de 1800 atm Dogecoin alım satımına imkan veriyor, Amazon'un dogecoin kabul etmesi için 100 binden fazla imza toplandı, her gün bir otel bir bayii Dogecoin kabul etmeye başlıyor ama ekşideki kripto uzmanlarına göre shitcoinmiş.

  • Elon Musk twit atmadığı halde yükseliyor. Hayrolsun.

  • Çok tatlı bir hareketlenme içinde olan coin.

  • Elon Musk'ın kar aracı olmuş coindir. düşükten alıp bir tweet atıp yüksekten satıyor.

  • Bitcoin ile anlık aynı grafiğe sahip kripto para. işlem sırasına bakıyorum aynı iniş çıkışları gösteriyor. İlginç.


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