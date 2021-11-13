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Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi biletleri nasıl alınır?

13.11.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Ekspresi ile Ankara'dan başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars'ı görebilir ve eşsiz seyahat deneyimine sahip olabilirsiniz. Doğu Ekspresi ile küçük bir kaçamak yapmak isteyenlerin gözü bilet fiyatlarına çevrildi. Doğu Ekspresi örtülü kuşetli vagon (yataklı oda) için öğrenci-öğretmen 69.50 TL ödeniyor. İşte ayrıntılar...

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi biletleri nasıl alınır?

Doğu Ekspresi seferleri koronavirüs sebebiyle 28 Mart 2020'de durdurulmuştu. Seferler 12 Temmuz 2021 itibarıyla yeniden başladı. Doğu Ekspresi biletlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) internet adresinden satın alabilirsiniz. İşte detaylar...

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'dan Kars'a yolculuk yapmak için "https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/tren/dogu-ekspresi/" adresinden bilet alınır.

Doğu Ekspresi örtülü kuşetli vagon (yataklı oda) için öğrenci-öğretmen 69.50 TL ödenir. Tam 78 TL, 60-64 yaş arası 69.50 TL, 65 yaş ve üstü ile çocuk (7-12 yaş) 49 TL'dir.

Doğu Ekspresi yataklı vagonlar için 480 TL ödenir. İki kişilik olduğunda ise yatak başı 249,5 TL ödenir.

2021 Doğu Ekspresi normal koltuk (Pulman) için tam 58 TL, öğrenci (13-26 yaş) 49,50 TL, 60-64 yaş arası 49,50 TL ödenir.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi biletleri nasıl alınır?

DOĞU EKSPRESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Doğu Ekspresi ile her gün Ankara- Kars- Ankara arasında sefer yapılıyor. Doğu Ekspresi'nde örtülü kuşetli, pulman ve yemekli vagonlar yer alıyor. Kuşetli vagonlarda on kompartıman bulunuyor. Her kompartımanda 4 kişi seyahat edebiliyor. 4 kişinin seyahat edebileceği alana sahip olan trende pike, çarşaf ve yastık TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sağlanıyor.

Kompartımanda yer alan koltuklar talebe göre yatağa çevrilebiliyor. Yemekli vagonda 14 masa 47-52 arasında değişiklik gösteren oturma yeri var. Doğu Ekspresi'ni kış aylarında deneyimlemek isteyen yolcular genellikle dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları, yürüyüş grupları, üniversite öğrencileri ve öğretmenler oluyor.

Doğu Ekspresi ile Ankara-Kars arasındaki seferler ortalama 24 saat sürüyor. Yemekli vagonda çorba, kahvaltı, sıcak yiyecekler, sıcak/soğuk içecekler, soğuk sandviçler yer alıyor. Ayrıca yolcular, 7/24 yemek hizmetinden yararlanabiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Erzurum Kars
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