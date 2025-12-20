Doğu Ekspresi'nin başlamasına günler kaldı: Fiyatlar belli oldu!

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları da merak ediliyor.

DOĞU EKSPRESİ TREN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu pazartesi ilk seferini Ankara'dan gerçekleştirecek olan Doğu Ekspresi Kars'tan ise Çarşamba günü hareket edecek. Trenler Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars’tan çarşamba, cuma ve pazar günleri yola çıkacak.



160 YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

Tren seferleri ise haftalık olarak iki tren şeklinde işletilecek. Bilet satışları ile bireysel ve tur olarak paketi olarak iki şekilde satılıyor.

Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor. Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren 160 yolcu kapasitesine sahip.



DOĞU EKSPRESİ TREN SEFERLERİ NE KADAR?

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerin bilet fiyatları Ankara-Kars güzergâhında 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin liradan, Kars-Ankara güzergâhında ise 12 bin liradan satılıyor.

16 Ocak itibarıyla da Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin lira, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlıyor.