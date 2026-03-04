FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğu Karadeniz'den iki ayda yapılan ihracat 231 milyon doları aştı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2026'nın ocak-şubat döneminde 231 milyon 183 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz'den iki ayda yapılan ihracat 231 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, yılın iki ayında bölge ihracatının 142 milyon 580 bin dolarının Trabzon'dan, 51 milyon 265 bin dolarının Rize'den, 25 milyon 854 bin dolarının Gümüşhane'den, 11 milyon 484 bin dolarının ise Artvin'den gerçekleştirildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 170, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 109 artış yaşandığı aktarılan açıklamada, Trabzon'un ihracatında yüzde 36, Artvin'in ihracatında yüzde 2 düşüş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörün 70 milyon 421 bin dolarla maden ve metaller olduğuna işaret edilerek, bu sektörü 60 milyon 678 bin dolarla fındık, 37 milyon 180 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 25 milyon 252 bin dolarla yaş meyve sebzenin izlediği aktarıldı.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 100 ülkeye ihracat yapıldığı belirtilen açıklamada, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, Kanada, Gürcistan, İtalya ve Bulgaristan olduğu bildirildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 39, Kanada'ya yapılan ihracatta yüzde 472 ve Bulgaristan'a yapılan ihracatta ise yüzde 65 artış yaşandığına dikkat çekildi.

Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 5, İtalya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 79 düşüş yaşandığı vurgulanan açıklamada, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Vietnam, Tunus, Tayland, Filipinler ve Arjantin'in de aralarında bulunduğu 17 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzin ve motorin zammı için CHP'li isimden dikkat çeken iddiaBenzin ve motorin zammı için CHP'li isimden dikkat çeken iddia
Bakan Yumaklı: Şubatta 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirildiBakan Yumaklı: Şubatta 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rize Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.