Doğu Karadeniz'in 7 aylık somon ihracatı yüzde 7 arttı

Doğu Karadeniz'den Ocak-Temmuz 2025 döneminde yapılan somon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 99 milyon 781 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'in 7 aylık somon ihracatı yüzde 7 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, bu yıl bölgeden 14 ülkeye 15 bin 100 ton somon ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 99 milyon 781 bin 91 dolar gelir sağlandığını belirten Kobya, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığını kaydetti.

Kobya, somon ihracatında her dönem olduğu gibi bu dönem de Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu, Japonya ve Belarus en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 49 milyon 201 bin 303, Japonya'ya 19 milyon 497 bin 833 ve Belarus'a da 16 milyon 855 bin 513 dolarlık somon ihraç edildi." dedi.

Bölge ihracatının 66 milyon 412 bin 904 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, "İlimizden bu dönem Rusya Federasyonu, Belarus ve Vietnam başta olmak üzere 11 ülkeye somon ihraç edildi. Böylece Trabzon, bölge ihracatının yüzde 66'sını sırtlamış oldu." diye konuştu.

Kobya, somon ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu, bu kapsamda bölge ve Trabzon olarak yılın çok güzel ihracat rakamlarıyla tamamlanacağına inandığını sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

