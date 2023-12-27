DOĞUM BORÇLANMASI 2024: Asgari ücret ile doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret ile doğum borçlanması miktarı

Doğum borçlanması 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. Doğum borçlanması ile çocuklarını dünyaya getiren kadınlar, güvenlik primlerini ödeyememeleri halinde anne olma süresini borçlanarak emeklilik haklarını koruyabilirler. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Bugün saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşen toplantı sonrası yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. İşte 2024 doğum borçlanması ile ilgili detaylar..

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, kadınların çocuk doğumu sebebiyle güvenlik primlerini ödeyememeleri halinde anne olma süresini borçlanarak emeklilik haklarını korumalarını sağlayan bir haktır.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

İşsizlik ödeneği,

Stajyer maaşı

Kıdem tazminatı,

Askerlik ve doğum borçlanması,

65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)

Engelli aylığı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe Bağlı Sigorta primleri

SGK taban ve tavan primleri





