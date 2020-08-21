Doğum borçlanması ne kadar? Nasıl yapılır?

Annelere erken emeklilik müjdesi! Daha fazla beklemek istemiyorsanız...

4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olan kadınlara doğum borçlanması hakkı veriliyor. SGK'nin tanıdığı borçlanma hakkı sayesinde anneler erken emekli olabiliyor. Doğum izni alan ve uzun süre boyunca çalışmayan anneler haliyle bu dönemi SGK sisteminin dışında geçiriyor. SGK ise bu dönemde doğacak mağduriyetleri engellemek için doğum izni alan annelere geriye dönük prim ödeme olanağı veriyor. Bu sayede kadınlar prim ödemelerini tamamlayarak erken emekli olabiliyor. Peki doğum borçlanması için ne kadar prim ödemesi yapılır? Şartları nelerdir?

DOĞUM BORÇLANMASI KAÇ KEZ YAPILABİLİR?

2014'te yapılan değişiklikten sonra SGK kapsamında 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılabilmesine olanak tanındı. Mesela, üç çocuk doğuran ve her çocuğu için doğum borçlanması yapan bir anne, 6 yıl (her çocuk için 2 yıl, toplam olarak 2160 gün) prim kazanabiliyor. Bu sayede emeklilik için yaş haddini dolduruyor ve emekli olmak için çalışma yılı da tutuyorsa 6 seneyi beklemeden emekli olabiliyor.