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Doğum borçlanması ne kadar? Nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kadınlara doğum yaptıkları zaman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından doğum borçlanması hakkı tanınıyor. Eğer sigorta başlangıç tarihinizden sonra doğum yaptıysanız bu hakkı kazanabilirsiniz. Doğum nedeni ile çalışamadığınız dönemlerin primlerini ödeyerek erkenden emekli olabilmeniz için gereken tüm şartları inceledik.

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4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olan kadınlara doğum borçlanması hakkı veriliyor. SGK'nin tanıdığı borçlanma hakkı sayesinde anneler erken emekli olabiliyor. Doğum izni alan ve uzun süre boyunca çalışmayan anneler haliyle bu dönemi SGK sisteminin dışında geçiriyor. SGK ise bu dönemde doğacak mağduriyetleri engellemek için doğum izni alan annelere geriye dönük prim ödeme olanağı veriyor. Bu sayede kadınlar prim ödemelerini tamamlayarak erken emekli olabiliyor. Peki doğum borçlanması için ne kadar prim ödemesi yapılır? Şartları nelerdir?

DOĞUM BORÇLANMASI KAÇ KEZ YAPILABİLİR?

2014'te yapılan değişiklikten sonra SGK kapsamında 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılabilmesine olanak tanındı. Mesela, üç çocuk doğuran ve her çocuğu için doğum borçlanması yapan bir anne, 6 yıl (her çocuk için 2 yıl, toplam olarak 2160 gün) prim kazanabiliyor. Bu sayede emeklilik için yaş haddini dolduruyor ve emekli olmak için çalışma yılı da tutuyorsa 6 seneyi beklemeden emekli olabiliyor.

2160 prim günü doğum borçlanması için üst limittir. İhtiyaç duyduğunuz prim gün sayısına göre doğum borçlanması yapabilirsiniz.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

  • Kişinin sigorta başlangıcı doğumdan önce olmalıdır. (Stajlara ait sigorta başlangıç tarihleri doğum borçlanması için geçerlidir)

  • Memur ya da kendi işinde çalışan kadınlar doğum öncesinde sigortalılık durumlarını tescil ettirmelidir.

  • Doğumdan sonra anne adına hiçbir prim ödenmemiş olmalıdır.

  • Doğum borçlanması süresi içinde bebeğin hayatta olmalıdır.

  • İlk doğumunu yaptıktan sonra 2 yıl dolmadan ikinci kez doğum yapan bir anne, ikinci doğum için borçlanabileceği 2 yıllık süre için ve iki doğumu arasında geçen süre için borçlanabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum borçlanması başvurusu için sigorta kolunuza göre SGK'nin ilgili birimlerine talebinizi iletmeniz yeterlidir. 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortalıları ile hak sahipleri başvurularını son çalışma yerlerinin olduğu SGK İl Müdürlüklerine yapabilir. 4C (Emekli Sandığı) sigortalıları ise SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na dilekçe yazmalıdır.

Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvurabilirsiniz.

4A doğum borçlanması başvurusu için TIKLAYINIZ!

4B doğum borçlanması başvurusu için TIKLAYINIZ!

4C doğum borçlanması başvurusu için TIKLAYINIZ!

DOĞUM BORÇLANMASI HESABI NASIL YAPILIR?

Doğum borçlanması miktarı için o yılın brüt asgari ücreti baz alınıyor. Kabaca, brüt asgari ücretin günlük miktarının yüzde 32'si günlük doğum borçlanmasına denk düşüyor. Bu tutarın 7.5 katı ise günlük azami borçlanma tutarı oluyor. 2020 için en düşük doğum borçlanması miktarları şu şekilde:

  • 1 ay - 941.76 TL

  • 1 yıl - 11.301 TL

  • 2 yıl - 22.602 TL
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