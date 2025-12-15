FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğum izin süresi uzatıldı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama: '6 aya çıkarılıyor'

Mevcut durumda 16 hafta olan doğum izninin toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Babalara verilen izinler de genişletiliyor. Özel sektördeki 5 günlük babalık izninin 10 güne çıkarılması üzerinde çalışmalar var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş detayları açıkladı.

Doğum izin süresi uzatıldı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama: '6 aya çıkarılıyor'
Cansu Akalp

Türkiye'de nüfus artışına rağmen doğurganlık hızı ve oranı azalıyor. 2017 yılında toplam doğurganlık hızı 2,08 iken, 2024’te 1,48’e kadar geriledi. Hükümet doğurganlık oranını artırmak için yeni adımlar atmaya devam ederken bu kapsamda yeni bir düzenleme gündeme geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Peki doğum izin süresinin artırılması yasalaştı mı? İşte detaylar...

BAKAN GÖKTAŞ DÜZENLEMEYİ DOĞRULADI!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaracak düzenlemeyi doğruladı. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, çalışmanın tamamlandığını, yakın zamanda Meclis’e sunulacağını açıkladı.

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini söyledi.

Doğum izin süresi uzatıldı mı? Bakan Göktaş tan açıklama: 6 aya çıkarılıyor 1

Azalan doğum oranlarına karşı yeni adımlar atılırken, kadınların doğum izni sürelerini artıracak bir dizi düzenleme de yolda. Sağlıklı bir nüfus yapısını korumak adına yapılan çalışma kapsamında doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanan doğum izni 6 aya (24 hafta) çıkarılacak.

İŞÇİ-MEMUR HAK FARKI GİDERİLECEK

Yeni düzenleme ile işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıkları da giderilecek. Bu kapsamda eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni 10 güne çıkarılacak. Hâlihazırda memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyordu.

Doğum izin süresi uzatıldı mı? Bakan Göktaş tan açıklama: 6 aya çıkarılıyor 2

Hükûmet aile yapısını güçlendirmek için birçok alanda hummalı çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz haftalarda, yeni yuva kuracak çiftlere verilen faizsiz kredi tutarları artırılmış, eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda da 200 bin TL ödenme kararı alınmıştı. Daha önce de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere verilen çocuk yardımı artırılmış, yardımların ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira olarak verilmesi kararlaştırılmıştı.

Tüm bunların yanı sıra çocuklu aileler ve yeni evlenen çiftler için TOKİ projelerinde öncelik ve uygun ödeme planları sunuluyor. Sosyal yardımlar kapsamında ise gelir düzeyi düşük çok çocuklu ailelere düzenli nakdî destekler sağlanıyor.

Ayrıca çocukların eğitimi için ekonomik destek veriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ücretli çalışan sayısı yüzde 1 arttı!Ücretli çalışan sayısı yüzde 1 arttı!
Brent petrolün varili 61,23 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 61,23 dolardan işlem görüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Doğum izni hükümet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.