Doğum izni parası ne zaman yatar? Doğum izni parası hesaplama!

Çalışan anneler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan doğum izni parasından yararlanabilmek için belli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan anneler, geçen sene en düşük olarak 31 lira 96 kuruşluk bir ödeme alıyordu. 2021 yılı asgari ücret artışı ile birlikte bu rakamda da değişiklik oldu. Annelerin prim gününe bağlı olarak değişen doğum izni parası hesaplamayı haberimizden öğrenebilirsiniz.

DOĞUM İZNİ PARASI HESAPLAMA

Doğum izni parası annelerin çalışma gün sayısına bağlı olarak değişmektedir. Annelerin doğumdan önceki son 3 ayda aldığı maaşın ortalaması alınmakta ve ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak hesaplanmaktadır. Tutarı 30’a böldüğünüzde günlük doğum izni ücretini bulabilirsiniz. Günlük ücretin bulunmasının ardından annenin izinli olduğu süre çarpılarak doğum izni parası hesaplanmış olur.

DOĞUM İZNİ PARASI NE ZAMAN YATAR?

Annelik nedeniyle geçici iş göremezlik raporu alan anneler SGK’ya başvurarak doğum izni parasından yararlanmaktadır. 16 hafta izinli olan annelere doğum parası, doğumdan sonraki 55 gün içerisinde belirtmiş oldukları hesaba yatmaktadır. Hesabı bulunmayan annelere ise PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilmektedir.