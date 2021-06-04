Doğum izni parası ne zaman yatar? Doğum izni parası hesaplama!

Çalışan anneler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan doğum izni parasından yararlanabilmek için belli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan anneler, geçen sene en düşük olarak 31 lira 96 kuruşluk bir ödeme alıyordu. 2021 yılı asgari ücret artışı ile birlikte bu rakamda da değişiklik oldu. Annelerin prim gününe bağlı olarak değişen doğum izni parası hesaplamayı haberimizden öğrenebilirsiniz.
Doğum izni parası annelerin çalışma gün sayısına bağlı olarak değişmektedir. Annelerin doğumdan önceki son 3 ayda aldığı maaşın ortalaması alınmakta ve ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak hesaplanmaktadır. Tutarı 30’a böldüğünüzde günlük doğum izni ücretini bulabilirsiniz. Günlük ücretin bulunmasının ardından annenin izinli olduğu süre çarpılarak doğum izni parası hesaplanmış olur.
Annelik nedeniyle geçici iş göremezlik raporu alan anneler SGK’ya başvurarak doğum izni parasından yararlanmaktadır. 16 hafta izinli olan annelere doğum parası, doğumdan sonraki 55 gün içerisinde belirtmiş oldukları hesaba yatmaktadır. Hesabı bulunmayan annelere ise PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilmektedir.
2020 yılında en düşük doğum izni parası geçen yıl 31 lira 96 kuruştu. 2021 yılında asgari ücret zammı ile ödenen miktar da güncellendi. 2021 yılında doğum izni yardımı alan anneler günlük en düşük 38 lira 15 kuruş alacak. Geçen sene en yüksek parası ise 234 lira 44 kuruş olarak açıklanmıştı. 2021 yılında ise bu rakam en yüksek 286 lira 20 kuruş olarak açıklandı.
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Doğum izni yardımına başvurmak isteyen annelerin bu yardıma başvururken izlemesi gereken yolu madde madde anlattık. Aşağıdaki yazıda, doğum izni yardımına nasıl başvurulduğunu inceleyebilirsiniz.
-Yeni doğan bebeğin kimlik kartı çıkarılmalı
-Eşlerden birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığına bakılır.
-Kimlik kartlarıyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde yer alan Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi doldurulması gerekiyor.
-Bu evrakları tamamlayan kişiler, gerekli dilekçe ve başvuru formlarını tamamladıktan sonra ister bireysel ister kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne başvurularını gerçekleştirebilir.
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