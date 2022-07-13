Doğum parası nedir, kimlere verilir? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Doğum parası; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ebeveynlere sağlanan destek ödemelerinden biridir. Özellikle hamile olan ya da yeni doğum yapmış anneler tarafından merak edilen doğum parası, doğumun ardından bir defalığına alınabilen bir ücrettir. İşte “Doğum parası nedir, kimler faydalanır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?” gibi soruların cevabı...

Doğum Parası Nedir?

Doğum yardımı olarak da bilinen doğum parası 2015 yılının Mayıs ayından itibaren her yeni doğan çocuk için annelere ödenen bir yardımdır. Bir kereye mahsus olan ödemeyi alabilmek için annenin Türk vatandaşı ya da mavi kartlı olması gerekir. Annenin sağ olmaması durumunda ise aynı şartlar babada aranır.

Doğum Parası Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Doğum parası başvuru işlemleri, doğumun gerçekleşmesinin ardından herhangi bir zamanda yapılabilir. Başvuru işlemlerinden önce ebeveynlerin ilgili nüfus müdürlüğüne gitmesi gerekir. Nüfus müdürlüğünde öncelikle yeni doğan bebek Kimlik Paylaşım Sistemi adı verilen sisteme kaydedilir. Ardından da ebeveynler doğum yardımı başvuru dilekçesini eksik bırakmayacak bir biçimde şahsen imzalayarak başvurusunu yapar. Doğum parası başvurularının muhatabı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da Sosyal Hizmet Merkezleridir. Dolayısıyla başvurunun bu kurumların şubelerine yapılması gerekir. Ayrıca hizmet alımı yolu ile işe alınmış dahi olsa tüm kamu kurum ya da kuruluşlarında çalışan vatandaşların doğum parası başvuruları çalıştıkları kurum üzerinden alınır.

Doğum Parası Şartları Nelerdir? Kimler Yararlanabilir?

Doğum parası alabilmek için öncelikle Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak gerekir. Hatırlatmak gerekir ki yalnızca annenin bu şarta uyması yeterli değildir, Türk vatandaşı olmak ya da mavi kart sahibiyeti babada da aranan bir gerekliliktir. Doğum parası başvurusu 2015 yılının Mayıs ayının 15. gününden sonra doğan tüm çocuklar için yapılabilir. Eğer o yıllarda doğan çocuğunuz için doğum parası almamışsanız şimdi başvuru yapabilmeniz de mümkündür. Ancak bu tarihten önce doğmuş çocuklarınız için doğum parası verilmez.

Doğum Parası Nasıl Alınır?

Doğum parası ödemeleri öncelikle başvuru yapılan ayı takiben bir ay içerisinde Doğum Yardımı Sistemine girilir. Doğum Yardımı Sistemine düştükten sonra doğum parası bir ay içinde PTT şubeleri aracılığıyla çekilebilir.

Doğum Parası Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yeni doğum yapan annelerin ve eşlerinin merak ettiği sorulardan biri de doğum parasını sorgulayarak çıkıp çıkmadığını anlayabilmenin mümkünatıdır. Doğum parasını sorgulayabilmek için çeşitli yöntemler mevcuttur.

PTT Şubelerinden Doğum Parası Sorgulama

Doğum parası ödemeleri PTT şubeleri üzerinden yapılır. Dolayısıyla doğum parasının çıkıp çıkmadığı hakkında ilgili PTT şubelerine sorularak bilgi alabilmek mümkündür. Bunun için özellikle belli bir şubeye gitmeye gerek yoktur. Anne babalar kendilerine en yakın olan PTT şubesine giderek bilgi alabilir. Sorgulama işlemi için anne ve babanın yalnızca kimliklerini göstermesi yeterlidir, ekstra herhangi bir belgeye gerek yoktur.

PTT Müşteri Hizmetlerinden Doğum Parası Sorgulama

PTT, kısa bir süre önce oluşturulan müşteri hizmetleri aracılığı ile de kullanıcılarına bilgi vermeye başlamıştır. Dolayısıyla doğum parası için PTT müşteri hizmetlerini kullanmak da mümkündür. 444 1 788 şeklindeki telefon numarasını arayarak PTT müşteri hizmetlerine bağlanabilir, doğum parası başvurunuzun sonuçlanıp sonuçlanmadığını öğrenebilirsiniz. Bu sayede PTT şubesine gerek kalmayacaktır. Aramanızda sizden kimlik bilgileriniz isteneceği için kimliğinizi yanınızda bulundurmanız faydalı olur.

Alo 144 Hattından Doğum Parası Sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum parası için sorgulama işlemlerinizi Alo 144 hattı aracılığı ile de yapabilirsiniz. 144 şeklindeki telefon numarasını tuşlayarak Alo 144 hattına bağlanabilir ve doğum parası başvurunuzun durumunu öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Doğum Parası Sorgulama

Doğum parası başvurunuzun sonuçlanıp sonuçlanmadığını İnternet üzerinden de öğrenebilmeniz mümkündür. E-devlet hizmetine giriş yaparak sorgulamanız gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak sisteme girilir. Kimlik sorgulaması için ise PTT şubeleri aracılığı ile verilen e-Devlet şifresine sahip olmanız gereklidir. Eğer şifreniz varsa e-Devlet sistemindeki arama bölümüne doğum parası sorgulama yazdığınızda ilgili ekrana erişim sağlamanız mümkün olacaktır. Ancak eğer e-Devlet şifresine sahip değilseniz öncelik PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi işlemlerini yapmanız şarttır.

Doğum Parası Ne Kadar Sürede Yatar?

Doğum parası işlemleri, başvuruyu takip eden ayın 25. gününde PTT şubelerine yatırılır. Örneğin; Ekim ayında başvurunuzu yaptıysanız doğum parasını PTT şubelerinden teslim alabilmek için Kasım ayının 25. gününü beklemeniz gerekir. Dolayısıyla sorgulama işlemleriniz için 1 aylık bir sürenin geçmesini beklemeniz daha verimli olur. Daha sonra annenin PTT şubesine kimliğiyle giderek parayı çekebilmesi mümkündür.

