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Doğurganlık hızı düştü, hükümet harekete geçti: Çalışan annelere yeni düzenleme gündemde: Türkiye'de ilk! Onlar da sahaya inecek

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 14:24
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Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı. Türkiye'de doğurganlık hızının düşmesinin ardından hükümet harekete geçti. Çalışan anneler için 5 başlıkta yeni düzenlemeler yapılması planlanırken bir adım da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Doğurganlığın en düşük, boşanmanın en fazla olduğu iller mercek altına alınacak. İşte detaylar...

Doğurganlık hızı düştü, hükümet harekete geçti: Çalışan annelere yeni düzenleme gündemde: Türkiye'de ilk! Onlar da sahaya inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğurganlık hızına dikkat çekmesinin ardından konu AK Parti MKYK toplantısında da gündeme geldi. Çalışan anne adaylarını sevindirecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Düzenlemeyle doğum izni süresinin uzatılması, yarı zamanlı ve esnek çalışmanın da yer aldığı yeni bir paket üzerinde çalışıldığı dile getiriliyor.

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YÜRÜRLÜKTE OLAN DÜZENLEMEDE YASAL SÜRE 4 AY

Merak edilenleri CNN Türk yayınında anlatan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, "Çalışan kadınların doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık yani 4 aylık bir doğum izni var. Doğum izni sonrasında süt izinleri var. Çocuklar 1 yaşına gelene kadar günlük belli saatlerde süt izinleri var." dedi.

Özel sektörün anne ya da anne olmayı düşünen kadınları maliyet olarak gördüğünü aktaran Zengin, "Doğum izinlerinin yüksek olması nedeniyle özel sektör işverenleri bunu maliyet unsuru olarak görüyor. Hükümet kadın çalışmalarını teşvik ederek, kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları ile bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

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KULİSLERDE KONUŞULAN DÜZENLEMELER

-Öte yandan çalışan annelerle ilgili kulislerde konuşulan başlıklar şu şekilde:

-Doğum izni süresi artırılacak.

-Yarı zamanlı çalışma imkanı sağlanacak.

-Evden çalışma modeli uygulanacak.

-Anneler esnek çalışmadan yararlanacak.

-Annelerin kıdem boşlukları bütçeden tamamlanacak.


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