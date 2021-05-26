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Doktor, polis, öğretmen maaşları ne kadar olur? İşte en düşük ve en yüksek memur maaşları...

26.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşın merakla beklediği 2021 Ocak ayı memurların zam oranları belli oldu. En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu sorusu bu kapsamda en çok araştırılan sorulardan oldu. Meslek gruplarına göre maaş oranları da vatandaşların gündeminde yerini aldı. Peki doktor, polis, öğretmen maaşları ne kadar olur? İşte en düşük ve en yüksek memur maaşları...

Doktor, polis, öğretmen maaşları ne kadar olur? İşte en düşük ve en yüksek memur maaşları...

2021 Ocak ayı memurların zam oranları belli oldu. Memurlar ve vatandaşlar en düşük memur maaşı ne kadar oldu sorusunu merak ediyor. Meslek gruplarına göre maaş oranları da yine araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki doktor, polis, öğretmen maaşları ne kadar olur?

DOKTOR, POLİS, ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLUR? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞLARI...

Vatandaşın merakla beklediği kamu görevlileri ve emekliler için yapılacak zam oranları belli oldu. Bu sene için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kararlaştırıldı. Bu sene Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış olacağı öngörülmüştü. 2020 senesinin ikinci altı aylık döneminde enflasyon %8,37 gerçekleşmişti. Gerçekleşen bu orandan kaynaklı olarak ilave %4,33 artış ile beraber kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere toplamda %7,33 artış uygulandı. Yine aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise %8,37 oranında artış sağlandı. Düzenleme ile aile yardımı ödeneği dahil olmak üzere en düşük memur maaşı 4 bin 500 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 TL'ye yükseldi.

Yapılan bu artışlar ile beraber 2021 yılı Ocak dönemi itibarıyla doktor, polis ve öğretmen gibi kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde:

Uzman Doktor: 8656 TL'den 9337 TL'ye
Polis: 6369 TL'den 6883 TL'ye
Öğretmen: 5615 TL'den 6074 TL'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Öğretmen
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