Dolandırıcılar artık bu yolu kullanıyor! Noterde işlem yaparken bunlara dikkat edin...

Noter, hukuki güvenliği sağlamak ve taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek için yetkilendirilen kurumdur. Adalet Bakanlığınca sınıflandırılan noterlikler kanunlar çerçevesinde yapılacak hukuki işlemleri belgelendirir. Dolandırıcılar ise hukuki işlemler sırasında şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler ile hem alıcıları hem de noterleri dolandırmayı başarır. Peki noterde işlem yaparken dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Hukuk belgeleri düzenleyen ve onaylayan noterler temelde bireylerin haklarını güvence altına alır. Vatandaşların mağdur olmaması için görev yapan noterlerde yapılan işlemlerin çerçevesi belirlenmiştir.

Evlilik sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

Zilyetlik devri sözleşmesi

Şirket sözleşmesi

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi

Kira sözleşmesi

Menkul mallarda hibe sözleşmesi

Taksim ve ifraz sözleşmesi

Evlat edinme sözleşmesi

Temlik

Kefaletname

Vasiyetname

Vakıf senedi

Tanıma senedi

Muvafakatname

Sulhname

Rehin senedi

Borç senedi

Fesihname

İbraname

Beyanname

Şahadetname

Piyango- Kura ve toplantı tutanağı

Emanetleri saklama tutanağı

İfade tutanağı

Tespit tutanağı