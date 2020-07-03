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Dolandırıcılar artık bu yolu kullanıyor! Noterde işlem yaparken bunlara dikkat edin...

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Noter, ülkemizde en güvenilir kurum olarak karşımıza çıkar. Ancak dolandırıcılar ne yazık ki notere el atmayı başardılar. Noter huzurunda yapılacak alım-satım işlemlerinde dolandırılmamak için vatandaşların gözünün açık olması gerekiyor. Noterde yaşanılan dolandırıcılık olaylarının başında ise otomobil satışları geliyor. Özellikle ikinci el araç alımlarında vatandaşlar sıkıntı yaşıyorlar.

Dolandırıcılar artık bu yolu kullanıyor! Noterde işlem yaparken bunlara dikkat edin...

Noter, hukuki güvenliği sağlamak ve taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek için yetkilendirilen kurumdur. Adalet Bakanlığınca sınıflandırılan noterlikler kanunlar çerçevesinde yapılacak hukuki işlemleri belgelendirir. Dolandırıcılar ise hukuki işlemler sırasında şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler ile hem alıcıları hem de noterleri dolandırmayı başarır. Peki noterde işlem yaparken dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Hukuk belgeleri düzenleyen ve onaylayan noterler temelde bireylerin haklarını güvence altına alır. Vatandaşların mağdur olmaması için görev yapan noterlerde yapılan işlemlerin çerçevesi belirlenmiştir.

Evlilik sözleşmesi
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
Zilyetlik devri sözleşmesi
Şirket sözleşmesi
İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
Kira sözleşmesi
Menkul mallarda hibe sözleşmesi
Taksim ve ifraz sözleşmesi
Evlat edinme sözleşmesi
Temlik
Kefaletname
Vasiyetname
Vakıf senedi
Tanıma senedi
Muvafakatname
Sulhname
Rehin senedi
Borç senedi
Fesihname
İbraname
Beyanname
Şahadetname
Piyango- Kura ve toplantı tutanağı
Emanetleri saklama tutanağı
İfade tutanağı
Tespit tutanağı

NOTERDE DOLANDIRILMAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN MADDELER NELERDİR?

Noterde yapılacak olan alım-satım ve devir işlemlerinde mal için pazarlık yapan ve notere gelen kişinin farklı olması durumunda işlemi gerçekleştirmeyin.

Sanal ilanlara dikkat edin ve noterde mala ait olan resmi belgeleri görmeyi talep edin.
Parayı almadan noterdeki işleme imza atmayın. Özellikle meblağın bir miktarını nakit bir miktarını ise çek verilmesi durumunda dikkatli olun.

İkinci el araç satın almayı düşünüyorsanız; şasi ve motor numarasını ruhsatta yazanla kontrol edin.
Satın alacağınız malın değerini belirlerken gerçekçi davranılıp davranılmadığını kontrol edin. Mala benzer ürünlerin piyasadaki ederine bakın.

Trafik cezası veya vergi borcunun olması durumunda ödeme yapılmadan notere gitmeyin. Satış işleminin gerçekleştirilmemesi nedeniyle zaman kaybedersiniz.

Vekalet ile yapılan işlemlerde mümkünse taraflarda onay almaya çalışın.
İkinci el araba satışlarında noterde onay işleminden öncesinde Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Ceza Kontrolü ile TÜVTÜRK Araba Muayene Sorgulama adımları tamamlanmalıdır.
Satış sözleşmesinin detaylarını imzalamadan önce dikkatli bir şekilde okuyun. Aklınıza takılan bir durum olması halinde imza atmadan bir avukata danışın.

Havale ya da EFT hesabınıza ulaşmadan satışa onay vermeyin.

NOTERLİK HİZMETİNDE YENİ DÖNEM GETİRİLDİ

Noterlik işlemlerinde ikinci el araç alım-satımları büyük bir yer tutar. Yaşanılan dolandırıcılık olaylarının sayısının artması devleti hareket geçirdi. Buna göre; dolandırıcılığı önlemek için güvenli ödeme sistemine 1 Şubat 2020'de geçiş yapıldı. Sistem sayesinde emanet hesabına alınan para noter işleminin tamamlanmasından sonra kişinin hesabına güvenli bir şekilde aktarılır.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla yürütülen ortaklaşa projenin çerçevesinde para sayma, para teslim etme, sahte para ihtimallerine karşı vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amaçlandı. Sistem sayesinde nakit taşıma esnasında çalınma ve kaybolma riski de asgari düzeye indirilecek. Satış bedeli noterde işlem tamamlanmadan satıcının hesabına aktarılmayacağı için satıcının notere gelmeme ve alıcıyı dolandırma ihtimali sıfırlanacak. Yapılan yeni düzenleme aynı zamanda noter ücret, harç ve vergi gibi masraf kalemlerinin kredi veya banka kartıyla alıcı tarafından ödenmesini sağlıyor.

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