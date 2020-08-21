Dolandırıcılar piyasayı ele geçirdi! Ev alıp satarken kesinlikle bunlara dikkat edin...

Ev alıp satmak şüphesiz önemli bir süreç. Bu nedenle ev alımı ya da satımı esnasında göz ardı etmemek gereken bazı noktalar bulunur. Vereceğiniz kararlar ve atacağınız adımlar sizi en doğru ve güvenli seçime götürür. Peki hem alım hem de satım yaparken nelere dikkat edilmeli?

EV SATARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN ve KAZANÇLI ÇIKIN!