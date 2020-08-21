Dolandırıcılar piyasayı ele geçirdi! Ev alıp satarken kesinlikle bunlara dikkat edin...

Ev alıp satmak şüphesiz önemli bir süreç. Bu nedenle ev alımı ya da satımı esnasında göz ardı etmemek gereken bazı noktalar bulunur. Vereceğiniz kararlar ve atacağınız adımlar sizi en doğru ve güvenli seçime götürür. Peki hem alım hem de satım yaparken nelere dikkat edilmeli?
EV SATARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN ve KAZANÇLI ÇIKIN!
Evin gerçek değerini belirlemek çok önemli.
Evin konut kredisine uygunluğunu araştırmayı unutmayın.
Daha hızlı bir satış için birçok satış kanalı üzerinden ilan verin.
Evin emlak vergisi borcu olmadığından emin olun.
Tapuda evin gerçek değeri üzerinden bildirim yapın.
Alıcı ile anlaşılan tüm şartları satış sözleşmesinde yazıp imzalayın.
Ev üzerinde ipotek söz konusu ise kaldırın.
Emlakçı aracılığı ile yapılacak satışlarda sözleşmeyi iyice inceleyin.
Ev içerisinde kiracı varsa satış durumunu kiracıya önceden bildirin.
Evinizin olumlu ve olumsuz bütün özellikleri değerlendirin.
Alıcının şartlarını iyice değerlendirin.
Ev satışı sonrası değer artış kazancı vergisi hesaplanması önemli.
Satış sonrası tüm ilanların kaldırılması gerekli.
Ev ile ilgili tüm aboneliklerin iptalini yapın.
İkametgahı yeni adrese taşıyın.
Evin zorunlu deprem sigortasına sahip olduğundan emin olun.
Güvenliğinden emin olunan para transferi yolunu seçin.
EV ALIRKEN PİŞMANLIK YAŞAMAYIN!
Ev almak için bütçenizi mutlaka net olarak belirleyin.
Seçeneklerinizi çoğaltın ve elemeden geçirin.
Evin üzerinde herhangi bir ipotek ya da haciz kaydı olup olmadığını araştırın.
Evin krediye uygunluğunu araştırmayı unutmayın.
Bankalardan sunulan faiz oranlarını, ödeme seçeneklerini gözden geçirin.
Piyasa fiyatı ile ev için istenen fiyatı karşılaştırın.
Evi tapuda alınan değer üzerinden beyan edin.
Evin konumu, ulaşım seçenekleri, sosyal alanlara yakınlığını değerlendirin.
Tapu harcının ödenmesi konusunda alıcı ile anlaşmayı unutmayın.
Evin fiziki durumunu, içerisinde hasar olup olmadığını kontrol edin.
Deprem zemin etüdünün yapılıp yapılmadığını detaylı olarak inceleyin.
Evde kiracı var ise kira sözleşme şartlarını gözden geçirin.
Satıcıyı araştırın ve güvenilir olduğundan emin olun.
Almak istediğiniz ev için başka bir aracının varlığını araştırın.
Yatırım için alınan evin potansiyel getirileri, bulunduğu bölgenin gelişim ihtimalleri hesaplanmalı.
Alım için ödenecek vergi ve harçları öğrenin.
Kat irtifakı izninin olup olmadığını teyit edin.
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