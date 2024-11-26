FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolandırıcılar tuzak içinde tuzak kurdu! Önce borsa sonra kripto dediler, akılalmaz vurgun!

Dolandırıcılar tuzak içinde tuzak kurdu! Önce borsa sonra kripto dediler, akılalmaz vurgun!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.11.2024 22:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar tuzak üzerine tuzak kurdular! Kimi intihara kalkıştı kimi evini sattı kimi arabasını... Önce borsa sonra kripto dediler. Akılalmaz bir vurgun yaptılar. Yüksek kazanç elde etmek isteyenler o ilana tıkladı sonra olanlar oldu! Adliyeye gittiklerinde bir şok da orada yaşadılar. İşte detaylar...

Dolandırıcılar tuzak içinde tuzak kurdu! Önce borsa sonra kripto dediler, akılalmaz vurgun!

Dolandırıcılar sözde kazandırdılar ama paralarını ödemediler. Ekol TV'nin haberine göre; 60 bin dolar yatıran bir vatandaş sitenin sayfasında kendi hesabında 900 bin dolar gözüktüğünü söyledi. Ortalamaya vurulacak olursa kişi başı 500 bin TL'ye geliyor.

KURBANLARINI SOSYAL MEDYADAN YÜKSEK KAR VAADİYLE KANDIRDILAR!

Dolandırıcılar kurbanlarını yüksek kar vaadiyle sosyal medyadan buldu. Mağdurlar 'bedava borsa eğitimi' yalanına kandılar. Yüksek kazanç elde edebilecekleri bir ilan gördüler ve ona tıkladılar. Ardından bir WhatsApp grubuna dahil oldular.

Screenshot_3

BORSA SERT DÜŞÜNCE PLANLARI DEĞİŞTİ!

Mağdurların Avukatı Didem Altınel, "Bir asistan tarafından bize bir link verildi. Bir yarışmada Türkiye'yi temsil ettiğini bunun karşılığında da her gün oylama yapmamızı ve ödül olarak da bize 'borsa dersi' vereceklerini ilettiler" ifadelerini kullandı.

Borsa sert düşünce dolandırıcıların planı da değişti. Günlük kazançları yüksek gösterip belli bir noktaya getirdiler. İngiltere'nin ünlü bir borsa şirketinin amblemini kullanarak vatandaşlara uygulama yüklettiler ama o uygulama da sahteydi. Kurbanlar kriptolardan yüksek para kazandıklarını zannetti ama parayı çekmeye çalıştıklarında başarılı olamadılar. Dolandırıldıklarını o an anladılar.

BİR ŞOK DA ADLİYEDE YAŞADILAR!

Paralar kağıt üzerinde görünüyor fakat paralarını çekemiyorlar. Vatandaşlar eğer sistemden çıkmak isterlerse de onları vergi bahanesi ile daha fazla para talep ettiler.

Savcılığa suç duyurusunda bulunanlar bir şok da adliyede yaşadı. 'Basit yalancılık' diyerek savcılıktan red cevabı geldi.

Vurgunun ortaya çıkmasının ardından uygulama ve sayfalara ulaşım kapandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı kripto tuzak
En Çok Okunan Haberler
İsrail ile Lübnan arasında ateşkes...

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes...

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

F-35 sürprizi! Türkiye programa geri mi dönüyor? "KAAN’ı görünce düşünceleri değişti, ABD'ye teklifimizi yeniden ilettik"

F-35 sürprizi! Türkiye programa geri mi dönüyor? "KAAN’ı görünce düşünceleri değişti, ABD'ye teklifimizi yeniden ilettik"

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

Döner ayran 1 TL! 'Böylesini görmemiştik' Metrelerce kuyruk oldu

Döner ayran 1 TL! 'Böylesini görmemiştik' Metrelerce kuyruk oldu

Cep telefonları ile ilgili canlı yayında ezber bozan açıklama! "Türkiye'de süre 7 yıl" diyerek duyurdu

Cep telefonları ile ilgili canlı yayında ezber bozan açıklama! "Türkiye'de süre 7 yıl" diyerek duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.