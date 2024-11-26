Dolandırıcılar tuzak içinde tuzak kurdu! Önce borsa sonra kripto dediler, akılalmaz vurgun!

Dolandırıcılar sözde kazandırdılar ama paralarını ödemediler. Ekol TV'nin haberine göre; 60 bin dolar yatıran bir vatandaş sitenin sayfasında kendi hesabında 900 bin dolar gözüktüğünü söyledi. Ortalamaya vurulacak olursa kişi başı 500 bin TL'ye geliyor.

KURBANLARINI SOSYAL MEDYADAN YÜKSEK KAR VAADİYLE KANDIRDILAR!

Dolandırıcılar kurbanlarını yüksek kar vaadiyle sosyal medyadan buldu. Mağdurlar 'bedava borsa eğitimi' yalanına kandılar. Yüksek kazanç elde edebilecekleri bir ilan gördüler ve ona tıkladılar. Ardından bir WhatsApp grubuna dahil oldular.

BORSA SERT DÜŞÜNCE PLANLARI DEĞİŞTİ!

Mağdurların Avukatı Didem Altınel, "Bir asistan tarafından bize bir link verildi. Bir yarışmada Türkiye'yi temsil ettiğini bunun karşılığında da her gün oylama yapmamızı ve ödül olarak da bize 'borsa dersi' vereceklerini ilettiler" ifadelerini kullandı.

Borsa sert düşünce dolandırıcıların planı da değişti. Günlük kazançları yüksek gösterip belli bir noktaya getirdiler. İngiltere'nin ünlü bir borsa şirketinin amblemini kullanarak vatandaşlara uygulama yüklettiler ama o uygulama da sahteydi. Kurbanlar kriptolardan yüksek para kazandıklarını zannetti ama parayı çekmeye çalıştıklarında başarılı olamadılar. Dolandırıldıklarını o an anladılar.

BİR ŞOK DA ADLİYEDE YAŞADILAR!

Paralar kağıt üzerinde görünüyor fakat paralarını çekemiyorlar. Vatandaşlar eğer sistemden çıkmak isterlerse de onları vergi bahanesi ile daha fazla para talep ettiler.

Savcılığa suç duyurusunda bulunanlar bir şok da adliyede yaşadı. 'Basit yalancılık' diyerek savcılıktan red cevabı geldi.

Vurgunun ortaya çıkmasının ardından uygulama ve sayfalara ulaşım kapandı.