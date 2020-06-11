Dolandırıcılar 'yeni kredi destek paketlerini' fırsat bildi

Koçal, tüketicileri, "yeni kredi tahsis edildi, limitiniz artırıldı, telefonunuza gelen şifreyi bize söyleyin' şeklinde yapılan aramalara karşı uyardı.

TÜKODER Başkanı Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların yeni kredi destek paketlerini geçen hafta başında açıkladıklarını anımsatarak, bu açıklama sonrası dolandırıcıların iş başı yaptığını söyledi.

Paketler açıklanır açıklanmaz dolandırıcıların harekete geçtiğini dile getiren Koçal, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle tüketici hakkında bilgileri ele geçiren dolandırıcılar, daha sonra sabit bir telefon numarasından kendilerine bankacı süsü vererek vatandaşı arıyor. Destek paketleri kapsamında kendilerine kredi tahsis edildiğini veya kredi kartının limitinin artırıldığını belirtilen dolandırıcılar, tüketiciden telefonuna gelen şifreyi vermesini istiyor. Bu kişiye inanarak telefonuna gelen şifreyi veren tüketicinin hesapları anında dolandırıcılar tarafından şebeke üyelerinin hesabına aktarılarak boşaltılıyor."

'SİZİ ARAYANA HİÇBİR BİLGİYİ VERMEYİN'

Aziz Koçal, kısa süre önce Mersin'de benzer bir olayın yaşandığını, emekli bir vatandaşın maaşının yattığı gün hesabının boşaltıldığını belirterek, arayan kişilerin vatandaşı kimlik bilgilerini söyleyerek ikna ettiğini anlattı.