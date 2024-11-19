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Dolandırıcılardan beklenmeyen kumpas! IBAN'dan para gönderdi 1.5 yıl bekleyip icraya verdi! Para transferinde 'açıklama' kısmıyla büyük oyun

19.11.2024 12:27
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Dolandırıcılık vakaları dur durak bilmiyor. Gündemde sık sık yer edinen dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sivas'ta koyunlarını satan bir vatandaş ödemesini IBAN ile aldı. Bir buçuk yıl sonra icra takibinin başlatıldığını öğrenen besici; hem koyunlarından oldu hem de koyunların bedeli kadar borçlandı. Konu ile ilgili Avukat Kürşat Hardal, dolandırıcıların yeni yöntemini anlattı.

Dolandırıcılardan beklenmeyen kumpas! IBAN'dan para gönderdi 1.5 yıl bekleyip icraya verdi! Para transferinde 'açıklama' kısmıyla büyük oyun

Dolandırıcılar her bir yerde vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Altınlarını kaptıran, banka hesaplarının şifresini verenler derken her geçen gün dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha ekleniyor. Vatandaşların teknoloji çağında ekstra dikkat etmesi gerekiyorken bankadan para transferi yapılırken açıklama kısmı göz ardı edilebiliyor. Sivas'ta bir vatandaş para transferinde açıklama kısmına dikkat etmediği için dolandırıldı.

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Satış bedelini IBAN üzerinden alan vatandaş, açıklama kısmına yazılan 'borç verilen' ifadesi nedeniyle beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Dolandırıcı, yaklaşık 1 buçuk yıl bekleyerek koyunları satın aldığı besiciye icra takibi başlattı. Bu durum karşısında adeta şaşkına dönen besici savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başka bir olayda ise işveren işçisinin parasını IBAN üzerinden “borç verilen” olarak ödedikten sonra işten ayrılmasının akabinde işçisine icra takibi başlattı.

SON DÖNEMDE IBAN DOLANDIRICILIĞI ARTTI

Bu iki olayların ardından hukukçular, vatandaşları para transferlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Son zamanlarda artan IBAN dolandırıcılığı vakalarına dikkat çeken Avukat Kürşat Hardal, vatandaşların banka hesaplarına gelen para transferlerinin açıklamalarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Hardal, yanlış ya da yanıltıcı açıklamalar nedeniyle çok sayıda hak kaybı yaşandığını ve bu durumun kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edildiğini ifade etti.

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AÇIKLAMA KISMI ES GEÇİLMEMELİ

Avukat Kürşat Hardal, IBAN’a atılan paraların açıklama kısmına mutlaka bakılması gerektiğini ifade ederek, “Son zamanlarda bu durum çok karşılaşılan bir durum oldu. Bu da şundan kaynaklı, vatandaşlarımız banka hesabına gelen paraların açıklamalarına dekont açıklamalarına hiçbir şekilde bakmıyorlar. Normalde bakmaları gerekiyor. Bu çok büyük hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu hususu şöyle örneklendirmek istiyorum. Ben bir alacak verecek noktasında birine ödeme yaparken şunun ödemesidir diye yazmak noktasında hem vergisel noktada çok önemli hem de bana geldiğinde o ücret açıklamaya baktığın takdirde “borç verilen, borç veriyorum” şeklinde bir açıklama varsa iki gün sonra icralık bir durumla karşı karşıya kalınabiliyor” dedi.

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BİR BUÇUK YILIN ARDINDAN İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞ

Hardal, IBAN dolandırıcılığı kapsamında bir besicinin dolandırılmaya çalışıldığını söyleyerek, “Örneklendirecek olursak şöyle bir durum var. Bir müvekkilimiz hayvan alım satımı noktasında, hayvanlarını satıyor. Ancak ödemeler parça parça olacak şekilde “borç verilen” açıklamasıyla müvekkilimin hesabına gönderiliyor. Müvekkilim bu açıklamalar hiçbir şekilde bakmıyor. Aradan bir yıl bir buçuk yıl geçiyor. Bu zaman diliminden sonra bir bakıyor ki icra takibi başlatılmış. Ve normalde kendi mallarının ücreti olan paraları borçluymuş gibi icraya konulmuş. Bu durumda da hak kayıplarına sebebiyet veriliyor. Biz bu dosyamızda icra takibine itiraz ettik. Döndük savcılığa suç duyurusunda bulunup dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmesini talep ettik. Ve yargı makamları da bunun nitelikli dolandırıcılık olduğunu belirterekten ceza davası şu anda yürümekte. Tazminat dosyası noktasında da itirazının iptali davası açtı. Bu davayı da kazandık. Herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermedik. Çünkü burada temel tespit bu paranın borç olarak mı verildi? Yoksa bir şeyin ödemesi olarak mı verildi? Genelde insanlarımız bunu kötü niyetle kullanıyor ve son zaman IBAN dolandırıcılığı kapsamında bu açıklamalar önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

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İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Hardal, IBAN’a gelen paranın açıklama kısmında aykırı durumların olması halinde paranın açıklamalı bir şekilde iade edilmesi gerektiğine değinerek, “Banka hesabınıza bir para geldiği takdirde, açıklama kısmına özellikle bakılması gerekiyor. Daha sonradan icra takibi başlatılırsa bu “borç verilen” açıklaması kapsamında ya da “borç veriyorum” açıklaması kapsamında eğer böyle bir borcunuz yoksa kesinlikle itiraz edilmesi gerekiyor. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Şu anda yazılı delile yazılı delil ispat zorunluluğumuz var. Bu kapsamda elinizde var olan bütün delilleri ve tanıkları kesinlikle bildirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu “borç veriyorum” açıklamasıyla normalde bir ödeme yapılıp da “borç veriyorum” açıklaması yapmak ve bunun akabinde icra takibi başlatıp dava başlatmak nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor. Bu hususlarda tek yapmaları gereken şey şu tarafınıza herhangi bir para geliyorsa dekont açıklamasını özellikle bakmaları, herhangi bir sıkıntılı durum varsa parayı anında açıklamalı bir şekilde iade etmeleri en sağlıklı yol. Bir örnek anlatmıştım hayvan alım satımı noktasında. Hayvanların ücreti borç verilen açıklamasıyla gönderilmiş. Başka bir karşılaştığımız olayda ise işveren işçisinin parasını öderken borç verilen olarak ödedikten sonra işten ayrılmasının akabinde işçisine icra takibi başlatmış. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kesinlikle IBAN’nınıza gelen paraların açıklamalarına dikkat edin” ifadelerini kullandı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
IBAN dolandırıcı
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