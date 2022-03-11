Son dakika: Dolar 15 liraya yöneldi, gram altın fiyatı yükselişte! Tahminler peş peşe geldi!

Son dakika: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ve yatırımcıların risk iştahının geri gelmesinin etkisiyle dün 2000 dolar/ons seviyesinin altına geldi. Bu gerilemede ABD 10 yıl vadeli Hazine kâğıdı getirilerinin 3 gün üst üste yükselmesi de etkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısından somut bir sonuç alınamadı.

Müzakerelerde istenilen sonucun elde edilmemesine ilave olarak dün ABD'de açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydetmesi de risk iştahını azalttı. Verinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini, ancak bir resesyon öngörmediklerini ifade etti. Öte yandan Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlere dün ABD'li Goldman Sachs ve JPMorgan Chase de eklendi.

ONS ALTIN

Bu gelişmelerle piyasalarda oynaklığın arttığı görülürken, dün altının ons fiyatı Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD Şubat ayı enflasyon verisinin de açıklanmasıyla 2009 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,7'lik azalışla 1.985 dolar seviyelerine geriledi.

Analistler teknik değerlendirmelerde ons altın fiyatının 1976 dolar/ons seviyesinin altına inmesi halinde 1952 dolar/ons seviyesinin görülebileceğine işaret ediyor. Yukarı hareketlerde ise direnç seviyeleri 1998 ve 2027 dolar/ons.

DOLAR 15 LİRAYA YÖNELDİ, GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Küresel altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen yurt içinde dolar/TL kurunun 14,90 liraya dayanmasıyla gram altın fiyatı için oklar yeşili gösteriyor. Önceki kapanışını 933 liradan yapan altının gram fiyatı 11 Mart Cuma günü yüzde 2 değer kazanarak 951 liranın üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1566 liradan alıcı ile buluşurken, Cumhuriyet altını ise 6 bin 451 liradan satışa sunuluyor.

BRENT PETROL FİYATI GERİLİYOR

Enflasyonist baskıların artması ile dün yüzde 2,02'ye kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,98 seviyelerinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise Batılı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklaması ihtimalinin zayıflaması ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın arza katkı sağlayacağı haberleriyle düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak 107 dolara geriledi.

İSVİÇRELİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

İsviçre Bankası UBS'nin ekonomistleri altın fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Ekonomistler altın fiyatının Haziran ayına kadar 1950 dolar civarında istikrar kazanmasını ve 2022 sonunda 1800 dolar seviyesine geri dönmesini bekliyor.

"Spot altın fiyatlarının tahminimizin üzerinde olması nedeniyle yatırımcıların şu anda birikim yapması gerektiğini düşünmüyoruz" denilen açıklamada, “Göreceli olarak platin bizim için en çekici değerli metal olmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

CITI'NİN BU YIL İÇİN TAHMİNİ 1805 DOLAR

ABD'li banka devi Citi de altın fiyatı tahminlerini geçtiğimiz günlerde revize etmişti. Banka fiyatındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyrekten sonra terse döneceğini öngördü. Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini görebileceğini değerlendiren Citi'ye göre, Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlaması altında aşağı yönlü etki yaratacak. Altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekoru tekrar görmesinin zor olduğunu kaydeden Citi, bu yıl için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak tahmin etti.



