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DOLAR 2022’NİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 1 Eylül 2022 dolar alış satış fiyatı!

01.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro'nun 1 Eylül 2022 Perşembe günü kaç TL'den işlem gördüğü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar/TL kuru bugün 2022’nin en yüksek seviyesini gördü. Birçok kişi internette "Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?" "Euro kaç lira? Euro kaç TL oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte1 Eylül 2022 dolar alış satış fiyatı...

DOLAR 2022’NİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 1 Eylül 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Eylül Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Dolar/TL kuru 1 Eylül perşembe günü senenin en yüksek seviyesini gördü. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 1 Eylül 2022 dolar - euro fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2070 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2009 TL ve güncel satış fiyatı 18,2131 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar, 1 Eylül 2022 sabahında 18,20 lira bandının üzerinde başladı. Dolar/TL alış fiyatı 18,2072 lira, satış fiyatı 18,2173 lira seviyesinde yer alıyor.

Dolar/TL kuru 1 Eylül Perşembe günü 18.20'yi aşarak 2022’nin en yüksek seviyesini gördü.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,23'l9k düşüşle yapan euro 18,2396 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2246 TL alış fiyatından, 18,2547 TL satış fiyatından işlem gördü.

1 Eylül 2022 Perşembe günü Euro/TL ise 18,2446 lira alış fiyatı, 18,2810 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Euro Amerikan Doları dolar döviz kuru
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