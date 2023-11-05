FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar 24 lira, Euro 25 lira... Google verisi kullanıcıların kafasını karıştırdı

Dolar 24 lira, Euro 25 lira... Google verisi kullanıcıların kafasını karıştırdı

05.11.2023 22:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim'de dolar kurunu 24 lira gösteren Google, bugün yine dolar ve euro kuruyla kullanıcılarını şaşırttı. Akşam saatlerinde dolar ve euronun ne kadar olduğunu Google'da sorgulatan kullanıcılar gördükleri rakamın sebebini merak etti.

Dolar 24 lira, Euro 25 lira... Google verisi kullanıcıların kafasını karıştırdı

Son yıllardaki artışı nedeniyle Google'da en çok aratılan soruların başında dolar ve euro kuru yer alıyor. Sürekli değişkenlik gösteren kur fiyatlarını Google'dan öğrenmek isteyen kullanıcılar ise bir kez daha şaşkınlığa uğradı.

iStock-1410105639

DOLAR 24, EURO 25 LİRA

5 Kasım Pazar günü itibarıyla Google'dan doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar 24,14 lira sonucuyla karşılaştı. "Euro ne kadar" yazıldığında ise çıkan sonuç benzer bir şekilde 25,91 karşılığını gördü.

dolarr

AN İTİBARIYLA DOLAR/EURO NE KADAR?

5 Kasım Pazar itibarıyla dolar 28,38 değerinde olurken Euro ise 30,48 bandından seyrediyor. Google'ın ise döviz kurlarını neden 4-5 lira aşağıda gösterdiği bilinmiyor.

euro

thumbs_b_c_3839d864c7e6e7668df9926f9706f832

29 Ekim'de de benzer bir hata yapan Google konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Sistemsel bir hata olduğu düşünülen olay ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ANLIK DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 yıl önce deneme amaçlı dikti! Şimdi siparişlere yetişemiyor6 yıl önce deneme amaçlı dikti! Şimdi siparişlere yetişemiyor
Hayatının şokunu yaşadı! Memurluktan oluyorduHayatının şokunu yaşadı! Memurluktan oluyordu
İlave tedbirler almaktan çekinmeyeceğizİlave tedbirler almaktan çekinmeyeceğiz
Anahtar Kelimeler:
Google Euro dolar

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.