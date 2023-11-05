Dolar 24 lira, Euro 25 lira... Google verisi kullanıcıların kafasını karıştırdı

Son yıllardaki artışı nedeniyle Google'da en çok aratılan soruların başında dolar ve euro kuru yer alıyor. Sürekli değişkenlik gösteren kur fiyatlarını Google'dan öğrenmek isteyen kullanıcılar ise bir kez daha şaşkınlığa uğradı.

DOLAR 24, EURO 25 LİRA

5 Kasım Pazar günü itibarıyla Google'dan doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar 24,14 lira sonucuyla karşılaştı. "Euro ne kadar" yazıldığında ise çıkan sonuç benzer bir şekilde 25,91 karşılığını gördü.

AN İTİBARIYLA DOLAR/EURO NE KADAR?

5 Kasım Pazar itibarıyla dolar 28,38 değerinde olurken Euro ise 30,48 bandından seyrediyor. Google'ın ise döviz kurlarını neden 4-5 lira aşağıda gösterdiği bilinmiyor.

29 Ekim'de de benzer bir hata yapan Google konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Sistemsel bir hata olduğu düşünülen olay ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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