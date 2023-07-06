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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 6 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

06.07.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Temmuz 2023 Perşembe günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını geçtiğimiz gün açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3.92 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 38,21'e geriledi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 6 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.0026 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9998 liradan, satış fiyatı ise 26.0054 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.2223 TL'den yapan euro şu anda 28.0892 TL alış ve 28.3555 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO ALIŞ - SATIŞ CANLI TAKİP EKRANI

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