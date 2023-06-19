DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 19 Haziran 2023 Pazartesi dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ise bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi günü dolar ve fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.6194 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5962 liradan, satış fiyatı ise 23.6426 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 1,53'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.7640 TL'den yapan euro şu anda 25.6067 TL alış ve 25.9214 TL satış fiyatına sahip.

