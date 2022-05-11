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Dolar bugün ne kadar? 11 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 11 Mayıs 2022 Çarşamba

11.05.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar bugün ne kadar? sorusunun yanıtı dün döviz kurunun 15,3205 Türk Lirasını görmesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette, Dolar bugün ne kadar? 11 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte Euro da dahil olmak üzere 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününe ilişkin ayrıntılar...

Dolar bugün ne kadar? 11 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 11 Mayıs 2022 Çarşamba

Dolar ve Euro'da son durum 11 Mayıs Çarşamba günü de yatırımcılar ve dözviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar endeksi dün, 20 senenin zirvesine yükselirken, Aralık ayından bu zamana kadar ilk defa 15 TL'nin üzerini gördü. Peki Dolar bugün ne kadar? 11 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

11 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 15,3215 TL 'den yapan Dolar/TL kuru, dün 15,3202 TL alış fiyatından, 15,3229' TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar/TL en son kur korumalı mevduatın da açıklandığı 20 Aralık 2021'de bu seviyeye yükselmişti. Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlarında 11 Mart'ta da 14,99 seviyesini test etmişti.

11 Mayıs Çarşamba günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında haberimizde yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 15,3270 TL'den yapan Euro/TL ise dün; 15,3198 TL alış fiyatından ve 15,3343 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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