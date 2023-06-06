DOLAR FİYATI SON DAKİKA: 6 Haziran 2023 Salı bir dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ise 6 Haziran 2023 Salı günü yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro fiyatları merak konusu oldu. . İşte 6 Haziran 2023 Salı günü dolar ve fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 21.3080 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 21.3058 liradan, satış fiyatı ise 21.3103 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,84'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 23.0012 TL'den yapan euro şu anda 22.9084 TL alış ve 22.0940 TL satış fiyatına sahip.