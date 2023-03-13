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Dolar fiyatında endişeli düşüş! Yatırımcılar dikkat: İşte 13 Mart 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

13.03.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum, haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Güncel fiyatlar internette araştırılıyor. Öte yandan önceki kapanışını 1.140,37 TL'den yapan gram altın bugün 1.148,05 TL alıi, 1.148,22 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 13 Mart 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar fiyatında endişeli düşüş! Yatırımcılar dikkat: İşte 13 Mart 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar, euro ve sterlinde son durum, piyasa izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Güncel rakamlar merak konusu oldu. 13 Mart 2023 Pazartesi günü Dolar, euro ve sterlin fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 13 Mart 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlinde son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR? (13 MART 2023 PAZARTESİ)

Dolar önceki kapanışını 18,9511 TL'den yaptı.

Dolar 18.9372 TL alış fiyatından, 18.9652 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Bir önceki kapanışını 20.3200 TL'den yapan euro şu anda 20.3244 TL alış ve 20.3357 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.9904 TL'den yaptı.

Euro 22.9802 TL alış fiyatından, 22.0007 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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Euro Türk lirası dolar

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