Dolar fiyatında endişeli düşüş! Yatırımcılar dikkat: İşte 13 Mart 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar, euro ve sterlinde son durum, piyasa izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Güncel rakamlar merak konusu oldu. 13 Mart 2023 Pazartesi günü Dolar, euro ve sterlin fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 13 Mart 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlinde son durum...

DOLAR NE KADAR? (13 MART 2023 PAZARTESİ)

Dolar önceki kapanışını 18,9511 TL'den yaptı.

Dolar 18.9372 TL alış fiyatından, 18.9652 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Bir önceki kapanışını 20.3200 TL'den yapan euro şu anda 20.3244 TL alış ve 20.3357 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.9904 TL'den yaptı.

Euro 22.9802 TL alış fiyatından, 22.0007 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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