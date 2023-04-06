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Dolar için kritik uyarı! Dikkat 1,5 yılda yüzde 10-15 değer kaybedebilir: İşte 6 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları...

06.04.2023 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Bir varlık yönetim şirketi ekonomistlerinin yaptığı uyarı sonrası 6 Nisan 2023 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Yapılan değerlendirmeye göre; Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi halinde döviz kuru bir buçuk yılda yüzde 10-15 değer kaybedebilir. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 6 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar için kritik uyarı! Dikkat 1,5 yılda yüzde 10-15 değer kaybedebilir: İşte 6 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde (6 Nisan 2023 Perşembe) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 1.250,33 TL'den yapan gram altın 1.245,38 TL alış, 1.245,57 TL satış fiyatından işlem görüyor. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe günü güncel dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR YATIRIMCILARI DİKKAT

İtalya merkezli bir varlık yönetim firmasında dolar için kritik uyarı geldi. Buna göre; eflasyonda yavaşlama sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesine izin verdiği için dolar önümüzdeki bir buçuk yıl içinde başlıca para birimlerine karşı yüzde 10 ila yüzde 15 daha düşebilir.

Dolar endeksi, doların başlıca küresel para birimleri karşısındaki performansını ölçüyor. Endekste Euro, yen, sterlin gibi para birimle yer alırken doların Türk lirasına karşı performansı bu endekste yer almıyor.

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarında zirve seviyelere çok yakın olduğu ve artışlar durduktan sonra bir sonraki hamlesinin borçlanma maliyetlerini düşürmek olacağını ifade ettiler.

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.2557 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2521 liradan, satış fiyatı ise 19.2594 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,01'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.9885 TL'den yapan euro şu anda 20.9715 TL alış ve 21.0056 TL satış fiyatına sahip.

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