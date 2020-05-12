FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar kaç TL oldu? Bugün (12 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Dolar kaç TL oldu? Bugün (12 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 07:25 | Son Güncelleme

Geçen hafta tüm zamanların rekorunu kırarak 7,26'yı gören dolar, zirve yaptıktan sonra düşüşe geçerek 7,10 civarında seyretmeye başladı. Bu sabah ise 7,06 TL civarında güne başlayan dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. İşte 12 Mayıs dolar kuru, dolarda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (12 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

12 Mayıs itibari ile dolar kuru 7,06 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Ekonomik ve siyasi etmenlere son olrak tüm dünyada pek çok sektörün durma noktasına gelmesine neden olan koronavirüs gibi global felaketler de var. Bunun dışında tabii ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü! Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü!
Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisiÇok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi
Kimse bilmiyor ama bu 5 yöntem ile erken emeklilik yolu açılıyor! İşte tüm detaylar!Kimse bilmiyor ama bu 5 yöntem ile erken emeklilik yolu açılıyor! İşte tüm detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber

Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber

Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi

Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi

Bu destekten kimsenin haberi yok ama çocuklar için 330 TL destek veriliyor!

Bu destekten kimsenin haberi yok ama çocuklar için 330 TL destek veriliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 12 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram altın güne nasıl başladı?

BDDK Üç Yabancı Bankaya Getirdiği İşlem Yasağını Kaldırdı

BDDK Üç Yabancı Bankaya Getirdiği İşlem Yasağını Kaldırdı

Başakşehir Şehir Hastanesinin yolları da 20 Mayıs'ta açılacak

Başakşehir Şehir Hastanesinin yolları da 20 Mayıs'ta açılacak

Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber

Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber

Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi

Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi

Altın bazlı yatırım fonlarındaki altın miktarı nisanda rekor kırdı

Nisanda rekor kırdı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.