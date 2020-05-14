Dolar kaç TL oldu? Bugün (14 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

14 Mayıs itibari ile dolar kuru 6,96 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Dolar ne kadar olur diye merak edenler özellikle para piyasalarını yakından takip ediyorlar. Dolardaki yükseliş ve alçalışı yakın izleyip, finans sektöründeki gelişmelere göre dolar ne olur bir fikir edinmeye çalışıyorlar. İşte dolar / TL paritesi ile ilgili piyasalardaki son durum...

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 99 bin 443 puan ile 100 bin 865 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.55 artışla 100 bin 159 puanda tamamladı. Gün sonunda BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.35 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.17 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.52 artıdaydı.