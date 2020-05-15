Dolar kaç TL oldu? Bugün (15 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

15 Mayıs itibari ile dolar kuru 6,92 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 98 bin 494 ve 100 bin 381 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.96 düşüşle 99 bin 193 puanda kapandı. Perşembe gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.17 , BIST Mali Endeks yüzde 1.69 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 artıda tamamladı.

Sanayi üretimi Mart ayında, artış beklentilerine karşın, aylık bazda yüzde 7.1 ve yıllık bazda da yüzde 2.0 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 2.2, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 7.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 5.7 azaldı.