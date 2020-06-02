Dolar kaç TL oldu? Bugün (2 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

2 Haziran itibari ile dolar kuru 6,80 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 106 bin ile 107 bin puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.65 artışla 107 bin 266 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.94, BIST Mali Endeks yüzde 2.33 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.19 eksideydi.

Ünlü Menkul Değerler'in yorumunda, Haziran ayına girerken ABD ile Çin arasındaki gerilimin beklendiği kadar sert bir zeminde ilerlememesinin piyasalar üzerindeki baskıyı hafiflettiğine dikkat çekildi.