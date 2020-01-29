Dolar kuru 29 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 29 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

29 Ocak itibari ile dolar kuru 5,94 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dün güne yüzde 0.55 artışla 120 bin 816 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.29 düşüşle 119 bin 801 puandan, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.23 düşüşle 174 bin 717 puandan kapandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksi'ne (TLREF) endeksli tahvil ihracında toplam 4.0 milyar lira borçlandı. Hazine ihalesinde dönemsel getiri yüzde 2.46, ortalama fiyat 100,280 lira oldu.