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Dolar kuru bugün kaç TL? 12 Mart 2022 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Serbest piyasada dolar ne kadar? 12 Mart 2022 Cumartesi

12.03.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru bugün kaç TL? sorusunun yanıtı yatırım amaçlı dolar almak ya da dolar bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler döviz kurlarına da yansıyor. Peki Dolar kuru bugün kaç TL? 12 Mart 2022 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi döviz kurlarında son durum ve ayrıntılar...

Dolar kuru bugün kaç TL? 12 Mart 2022 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Serbest piyasada dolar ne kadar? 12 Mart 2022 Cumartesi

12 Mart Cumartesi dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ilk gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Dolar kuru bugün kaç TL? 12 Mart 2022 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Serbest piyasada dolar ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 12 Mart 2022 Cumartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

DOLAR KURU BUGÜN KAÇ TL? 12 MART 2022 CUMARTESİ

12 Mart Cumartesi günü dolar bugün sabah saatleri itibarıyla 14,78 TL'den işlem görüyor.

dolar

1 DOLAR NE KADAR? 12 MART 2022 CUMARTESİ

1 Dolar 14 Mart Cumartesi (bugün) 14,78 TL dolaylarında işlem görmektedir.

728xauto (77)

EURO KAÇ TL?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ilk gününde Euro, 16,12 Türk Lirasından işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Rusya Ukrayna
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