Dolar ve Euro'da son durum 12 Mayıs Perşembe günü de yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar endeksi geçtiğimiz günlerde, 20 senenin zirvesine yükselirken, Aralık ayından bu zamana kadar ilk defa 15 TL'nin üzerini gördü. Döviz kurunun 15,2976 TL'yi görmesi sonrası vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Dolar kuru bugün ne kadar? 12 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 12 Mayıs 2022 Perşembe günü konu ile ilgili detaylar haberimizde...

12 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 15,3461 TL'den yapan dolar, 12 Mayıs Perşembe günü 15,30 bandındaki seyrini sürdürüyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15,2978 lira, satış fiyatı 15,3067 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,0986 lira alış fiyatı, 16,1016 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

