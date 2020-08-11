Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık ve canlı döviz fiyatları! 11 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Koronavirüs salgını ve Beyrut'ta yaşanan patlamalar global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Geçtiğimiz hafta son olarak Merkez Bankası likidite hamlesi yaptığı için dolar fiyatları hareketlenmişti.Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 11 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

11 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU

Merkez Bankası'nın likidite hamlesinden sonra dönemde dolar ne kadar oldu sorusu oldukça merak ediliyor. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 11 Ağustoa 2020 salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,2996 seviyesinde hareket ederken; günü 7,2996 liradan kapattı.. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise geçen dün günü 8,6485 lira seviyesinde kapatmıştı. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise dün 9,5355'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...