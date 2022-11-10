Dolar kuru kaç TL? Euro ne kadar? 10 Kasım 2022 Perşembe dolar ve euro fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel sterlin, euro fiyatları haftanın dördüncü işlem günü olan 10 Kasım'da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, Dolar kuru kaç TL? Euro ne kadar? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe dolar ve euro fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Dolar, 10 Kasım 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde 18,60 TL bandının hemen altındaki hareketlerini sürdürüyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,5919 lira, satış fiyatı 18,5951 lira seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro ise 10 Kasım Perşembe günü 18,6426 alış fiyatı, 18,6857 satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/Dolar paritesi 1,0033 seviyesinde yer alıyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,2077 TL'den gerçekleştiren Sterlin ise 21,1991 TL alış, 21,2163 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



