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Dolar kuru kaç TL? Euro ne kadar? 10 Kasım 2022 Perşembe dolar ve euro fiyatları!

10.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Kasım 2022 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün, önceki kapanışını yüzde 0,01 artışla 18,5888 TL'den yapan USD 18,5879 TL alış, 18,5898 TL satış fiyatından işlem görürken, önceki kapanışını yüzde 0,35 artışla 18,6642 TL'den yapan Euro 18,6365 TL alış, 18,6921 TL satış fiyatından el değiştirdi.

Dolar kuru kaç TL? Euro ne kadar? 10 Kasım 2022 Perşembe dolar ve euro fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel sterlin, euro fiyatları haftanın dördüncü işlem günü olan 10 Kasım'da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, Dolar kuru kaç TL? Euro ne kadar? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe dolar ve euro fiyatları...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Dolar, 10 Kasım 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde 18,60 TL bandının hemen altındaki hareketlerini sürdürüyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,5919 lira, satış fiyatı 18,5951 lira seviyesinde işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro ise 10 Kasım Perşembe günü 18,6426 alış fiyatı, 18,6857 satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/Dolar paritesi 1,0033 seviyesinde yer alıyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,2077 TL'den gerçekleştiren Sterlin ise 21,1991 TL alış, 21,2163 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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Euro Türk lirası dolar döviz kuru

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