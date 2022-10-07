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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 7 Ekim 2022 Cuma dolar gün içi 19 TL'yi gördü!

07.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı 7 Ekim 2022 Cuma, yani haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL 7 Ekim 2022'de yeni zirve olan 19.17 TL'yi gördü. Euro ve dolarda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Euro kaç TL? Dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 7 Ekim 2022 Cuma dolar gün içi 19 TL'yi gördü!

Dolar ve euro'da son durum merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş 7 Ekim 2022 Cuma günü arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? İşte 7 Ekim 2022 Cuma günü euro ve dolar'da son durum...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,8788 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5726 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5851 TL'den el değiştirdi.

Dolar/TL 7 Ekim Cuma günü 18,5806 lira alış fiyatından, 18,5878 lira satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik artışla yapan euro 18,2085 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2034 TL alış fiyatından, 18,2137 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 7 Ekim 2022 Cuma günü aynı dakikalarda 18,2266 lira alış fiyatı, 18,2319 lira satış fiyatından el değiştiriyor.

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