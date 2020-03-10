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Dolar ne kadar, bugün (10 Mart) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2020 07:11 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 10 Mart tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (10 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 10 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

10 Mart itibari ile dolar kuru 6,1495 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 2.79 düşüşle 106 bin 539 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 995 puanı ve en yüksek 106 bin 585 puanı gördükten sonra yüzde 5.54 düşüşle 103 bin 524 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içi en düşük 138 bin 500 puanı ve en yüksek 148 bin 87 puanı gördükten sonra 6.46 düşüşle 138 bin 528 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.50 artışla 11.90’a çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 2.84 artarak 11.24 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerde;

  • dolar en düşük 6.0915 lira ve en yüksek 6.2064 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.9145 lira ve en yüksek 7.1073 lirayı gördükten sonra 6.99– 7.00 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.9677 lira ve en yüksek 8.1236 lirayı gördükten sonra 8.03– 8.04 lira aralığında hareket ediyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

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