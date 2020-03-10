Dolar ne kadar, bugün (10 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 10 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

10 Mart itibari ile dolar kuru 6,1495 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 2.79 düşüşle 106 bin 539 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 995 puanı ve en yüksek 106 bin 585 puanı gördükten sonra yüzde 5.54 düşüşle 103 bin 524 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içi en düşük 138 bin 500 puanı ve en yüksek 148 bin 87 puanı gördükten sonra 6.46 düşüşle 138 bin 528 puanda kapandı.