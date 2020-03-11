FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar, bugün (11 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar, bugün (11 Mart) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2020 07:07 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 11 Mart tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (11 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 11 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

10 Mart itibari ile dolar kuru 6,1554 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 2.41 artışla 106 bin 21 puandan başlayıp, 101 bin 22 puan ile 106 bin 857 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 2.38 düşüşle 101 bin 62 puanda tamamladı. BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.50 artışla 141 bin 994 puandan başladığı gün içinde 137 bin 667 puan ve 144 bin 590 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.62 düşüşle 137 bin 663 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise, ortalama bileşik faizde dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.94, bugün yüzde 11.71 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde de dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.48, bugün yüzde 10.61 oldu.

Kapanışa doğru;

  • dolar en düşük 6.1032 lira ve en yüksek 6.1637 lirayı gördükten sonra, 6.15- 6.16 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.9256 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra, 6.99– 7.0 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.9623 lira ve en yüksek 8.0772 lirayı gördükten sonra 8.00-8.01 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Enerji sektöründeki birleşmelerde yerli yatırımcı imzası olacakEnerji sektöründeki birleşmelerde yerli yatırımcı imzası olacak
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar, dolar kuru,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Yerli otomobilde önemli gelişme! Tarih verildi

Yerli otomobilde önemli gelişme! Tarih verildi

4 bin liraya işçi bulamıyor! Aylık kazancı 15 bin lira

4 bin liraya işçi bulamıyor! Aylık kazancı 15 bin lira

2020 asgari fitre miktarı belli oldu

2020 asgari fitre miktarı belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

TOKİ Ardıçlı projesi için kuralar çekildi

TOKİ Ardıçlı projesi için kuralar çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 11 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi

2020 asgari fitre miktarı belli oldu

3600 Ek göstergede son gelişmeler!

3600 Ek göstergede son durum nedir?

Enerji sektöründeki birleşmelerde yerli yatırımcı imzası olacak

Enerji sektöründeki birleşmelerde yerli yatırımcı imzası olacak

Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu

İki kuyuda daha doğalgaz bulundu

THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

THY açıkladı: Ücret alınmayacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.