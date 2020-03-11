Dolar ne kadar, bugün (11 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.
Peki bugün yani 11 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
10 Mart itibari ile dolar kuru 6,1554 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 2.41 artışla 106 bin 21 puandan başlayıp, 101 bin 22 puan ile 106 bin 857 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 2.38 düşüşle 101 bin 62 puanda tamamladı. BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.50 artışla 141 bin 994 puandan başladığı gün içinde 137 bin 667 puan ve 144 bin 590 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.62 düşüşle 137 bin 663 puanda kapandı.
Tahvil bono piyasasında ise, ortalama bileşik faizde dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.94, bugün yüzde 11.71 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde de dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.48, bugün yüzde 10.61 oldu.
Kapanışa doğru;
dolar en düşük 6.1032 lira ve en yüksek 6.1637 lirayı gördükten sonra, 6.15- 6.16 lira aralığında,
euro en düşük 6.9256 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra, 6.99– 7.0 lira aralığında,
Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.
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