Dolar ne kadar, bugün (11 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 11 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

10 Mart itibari ile dolar kuru 6,1554 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 2.41 artışla 106 bin 21 puandan başlayıp, 101 bin 22 puan ile 106 bin 857 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 2.38 düşüşle 101 bin 62 puanda tamamladı. BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.50 artışla 141 bin 994 puandan başladığı gün içinde 137 bin 667 puan ve 144 bin 590 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.62 düşüşle 137 bin 663 puanda kapandı.