FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar, bugün (11 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar, bugün (11 Şubat) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2020 08:18 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 11 Şubat tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (11 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 08.15 itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

08.15 itibari ile dolar kuru 6,0180 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Dolar en düşük 5.9746 lira ve en yüksek 6.0222 lirayı gördükten sonra 6.01 – 6.02 lira aralığında,

Euro en düşük 6.5480 lira ve en yüksek 6.5982 lirayı gördükten sonra 6.58 – 6.59 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.7053 lira ve en yüksek 7.7989 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında hareket etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde, dört tahvilin geri alımı karşılığında 28 Haziran 2028 itfalı tahvilde 6.45 milyar lira net satış yaptı.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
Türkiye’den iki marka dünya perakende devleri listesindeTürkiye’den iki marka dünya perakende devleri listesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar, dolar kuru, 11 şubat dolar, dolar ne kadar,

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Hareketlilik sürüyor... Dolar güne nasıl başladı?

Hareketlilik sürüyor... Dolar güne nasıl başladı?

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 12 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, bugün (12 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Hareketlilik sürüyor... Dolar güne nasıl başladı?

Son dakika! Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi, vergi oranları değişti

Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyamız işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyamız işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun

TEB'den emeklilere maşını taşıyanlara 1000 TL'ye varan promosyon

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.