Dolar ne kadar, bugün (12 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 13 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

13 Mart itibari ile dolar kuru 6,3130 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde 92 bin 854 puan ile 99 bin 27 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 7.26 düşüşle 93 bin 639 puanda kapandı. BİST Bankacılık Endeksi de, 127 bin 620 puan ve 134 bin 991 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 7.69 düşüşle 127 bin 778 puanda kapattı.