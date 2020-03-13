FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar, bugün (12 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar, bugün (12 Mart) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 07:19 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 13 Mart tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (12 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 13 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

13 Mart itibari ile dolar kuru 6,3130 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde 92 bin 854 puan ile 99 bin 27 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 7.26 düşüşle 93 bin 639 puanda kapandı. BİST Bankacılık Endeksi de, 127 bin 620 puan ve 134 bin 991 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 7.69 düşüşle 127 bin 778 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.90 artarak 12.05 düzeyine yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.09 düzeyinde.

Kapanışa doğru;

  • dolar en düşük 6.2064 lira ve en yüksek 6.3037 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.9880 lira ve en yüksek 7.0740 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.8981 lira ve en yüksek 8.0006 lirayı gördükten sonra 7.92 – 7.93 lira aralığında hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00’da sabit tuttu. ECB’den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00’da, marjinal faizin yüzde 0.25’te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50’de sabit tutulduğunu duyurdu.

ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı.

ECB, hanelere ve şirketlere ucuz kredi verebilmeleri için bankalara ucuz para sağlayacağını, var olan imkanlar kapsamında sağladığı paranın maliyetini de düşüeceğini açıkladı.

Merkez bankası buna ek olarak devlet ve şirket tahvili alım programının büyüklüğünü geçici bir süre 120 milyar euro artırdı.

Faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Christine Lagarde, hükümetleri Covid-19 salgını karşısında "zamanında harekete geçmeye" çağırdı. Covid-19 salgınının "kaydadeğer ekonomik etkisi" olacağını da vurgulayan Lagarde, "virüse karşı azimli ve koordineli yanıt verilmesi gerektiğini" vurguladı.

G20 ülkelerinin toplam Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.8 düzeyinden, yüzde 0.6'ya daraldı.

Ekonomik İşbirliği kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, 20 ülkenin içinde, Türkiye, Güney kore ve Çin'in ekonomilerinde büyüme artarken, Endonezya, Hindistan ve ABD'de yatay gelişti ve diğer ülkelerde ise düştü.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar, dolar kuru,

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

Satışına kota konuldu

Satışına kota konuldu

Koronavirüsten internet bankacılığıyla korunun

Koronavirüsten internet bankacılığıyla korunun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 5 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altında günün ilk rakamları

Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi kasıma ertelendi

Uludağ Ekonomi Zirvesi ertelendi

Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

EYT’lerde son durum nedir, hükümetten bir son dakika açıklaması var mı?

EYT'lerde son durum nedir?

Koronavirüs sonrası kolonya satışları fırladı! Dükkanda 5, internette 7 kat arttı

Koronavirüs sonrası dükkanda 5, internette 7 kat arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.