Dolar ne kadar, bugün (12 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.
Peki bugün yani 12 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
12 Şubat itibari ile dolar kuru 6,022 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 117 bin 451 puanı ve en yüksek 119 bin 916 puanı gördükten sonra yüzde 1.23 artışla 119 bin 797 puanda kapandı.
BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 169 bin 654 puanı ve en yüksek 174 bin 939 puanı gördükten sonra yüzde 0.64 artışla 174 bin 334 puanda kapandı.
ABD piyasaları artışla güne başlarken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin ticaretteki belirsizliklere karşın iyi durumda olduğunu belirtti. Dow Jones yüzde 0.44, Nasdaq 100 yüzde 0.56 ve S&P 500 yüzde 0.45 artışla açıldı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.71 artarak 11.27’ye yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.58 yükselerek 10.92 oldu.
Gün sonu işlemlerde ;
dolar en düşük 6.0055 lira ve en yüksek 6.0505 lirayı gördükten sonra, 6.01 – 6.02 lira aralığında,
euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.6071 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,
Hazine'nin Şubat ayı iç borçlanma programı çerçevesinde Salı günü gerçekleştirdiği 4 Kasım 2026 itfalı tahvili yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklif (ROT) ile birlikte toplam satış 1 milyar 520 milyon lira, dönemsel getiri yüzde 7.19 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TÜFE'ye endeksli 7 yıllık tahvilde net satış 920 milyon lira, nominal teklif 2 milyar 558 milyon lira oldu. ROT satışta da piyasa yapıcılara 600 milyon liralık satış yapıldı ve ROT'ta nominal teklif 2 milyar 52 milyon lira oldu.
Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.
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