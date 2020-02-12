Dolar ne kadar, bugün (12 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 12 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

12 Şubat itibari ile dolar kuru 6,022 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 117 bin 451 puanı ve en yüksek 119 bin 916 puanı gördükten sonra yüzde 1.23 artışla 119 bin 797 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 169 bin 654 puanı ve en yüksek 174 bin 939 puanı gördükten sonra yüzde 0.64 artışla 174 bin 334 puanda kapandı.