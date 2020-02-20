FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar, bugün (20 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar, bugün (20 Şubat) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2020 07:14 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 20 Şubat tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (20 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 20 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

20 Şubatitibari ile dolar kuru 6,0842 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
İmar Kanunu'nda flaş değişiklikİmar Kanunu'nda flaş değişiklik
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar, dolar kuru, 20 şubat dolar,

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural trafik kazası geçirdi!

Ahmet Kural trafik kazası geçirdi!

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İkinci el araç satışında yeni dönem!

İkinci el araç satışında yeni dönem!

İzmir'de yeni tramvay hattı için onay

İzmir'de yeni tramvay hattı için onay

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 20 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

İmar Kanunu'nda flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İmar Kanunu'nda flaş değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir'de yeni tramvay hattı için onay verdi

İzmir'de yeni tramvay hattı için onay

Merkez'in faiz kararı için uzmanlar ne dedi?

Merkez'in faiz kararı için uzmanlar ne dedi?

'Türkiye ekonomisi son 8 yılda 6.4 büyüdü'

'Türkiye ekonomisi son 8 yılda 6.4 büyüdü'

Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı

Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.