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Dolar ne kadar, bugün (21 Şubat) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2020 07:04 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 21 Şubat tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (21 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 21 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

21 Şubat itibari ile dolar kuru 6,0842 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 0.08 artışla 119 bin 288 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi’nde (BİST100), günlük düşüş yüzde 3.0’ü bulurken, gün içinde en düşük 114 bin 921 puanı ve en yüksek 119 bin 350 puanı gördükten sonra 2.82 düşüşle 115 bin 832 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içinde yüzde 4.0’den fazla gerileyerek en düşük 158 bin 241 puanı ve en yüksek 166 bin 539 puanı gördükten sonra yüzde 3.80 düşüşle 160 bin 224 puandan kapandı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, Aralık sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.3 artışla 118.2 milyar dolara yükselirken Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Ocak ayında, Aralık ayına göre yüzde 2.39, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.53 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 12.39 arttı.

Avrupa'nın en büyük ikinci bankası Almanya Frankfurt merkezli Commerzbank, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesinin sürpriz olmadığına işaret edilen raporunda, "Türkiye'nin enflasyon göstergeleri cari seviyelerden parasal gevşemeyi desteklemiyor. Yine de Türkiye'nin politik gerçekleri gösterge faizin daha da düşürülmesinin, faiz yüzde 8-9'a ulaşana kadar, çok muhtemel olduğunu ortaya koyuyor" denildi.

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase & Co., Merkez Bankası'nın yavaşlayan bir hızla da olsa faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü. Politika yapıcıların daha düşük faiz oranlarına ihtiyacın altını çizmeye devam ettiklerine dikkat çeken JP Morgan raporunda, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gelecek ay 25 baz puan ile devam etmesini beklediklerini vurgulandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına göre, ABD ekonomisinin faizlerin bir süre daha bulunduğu düzeylerde korunmasının uygun olduğu konusunda görüş birliğinde. Toplantı tutanaklarına göre, 2019 yılı boyunca faizleri üç kez indiren FOMC, 28-29 Ocak'taki toplantıda faizleri yüzde 1.50-1.75 arasında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldı.

ABD Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari de, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç ya da altı ay daha faizleri sabit tutmasını öngördüğünü belirterek, "Sonraki adım da, artırım değil faiz indirimi olur" dedi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.15 artışla 12.05’e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 3.08 artarak 11.39 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerde ;

  • dolar en düşük 6.0806 lira ve en yüksek 6.1037 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5663 lira ve en yüksek 6.6059 lirayı gördükten sonra 6.59– 6.60 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.8277 lira ve en yüksek 7.8829 lirayı gördükten sonra 7.83– 7.84 lira aralığında hareket ediyor.

    • DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

    Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

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