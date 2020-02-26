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Dolar ne kadar, bugün (26 Şubat) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2020 07:00 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 26 Şubat tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (26 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 26 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

26 Şubat itibari ile dolar kuru 6,1496 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 0.73 artışla 115 bin 626 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 850 puanı ve en yüksek 115 bin 992 puanı gördükten sonra 0.37 düşüşle 114 bin 364 puanda, BIST Bankacılık Endeksi ise güne 157 bin 904 puanla başladıktan sonra en düşük 154 bin 748 puanı ve en yüksek 158 bin 251 puanı gördükten sonra yüzde 0.76 düşüşle 155 bin 205 puanda kapandı.

Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, Çin’de ortaya çıktığı günden beri tüm dünyayı alarma geçiren Covid-19 salgınının ekonomiye olası etkilerini değerlendiren bir rapor açıkladı. Virüsün ekonomik etkisinin iki senaryoya göre analiz edildiği raporda, içerisinde Fortune 1000’de yer alan 938 küresel devin yer aldığı en az 5 milyon şirketin Covid-19 salgınının etkilediği bölgede tedarikçisinin bulunması dolayısıyla risk altında olduğuna dikkat çekildi.

ABD piyasalarında açılışta; Dow Jones yüzde 0.27, Nasdaq 100 yüzde 0.97 ve S&P 500 yüzde 0.43 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.08 düşüşle 12.41’e düşerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.84 düşüşle 11.79 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde ;

  • dolar en düşük 6.0709 lira ve en yüksek 6.1580 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5938 lira ve en yüksek 6.6813 lirayı gördükten sonra 6.64– 6.65 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.8579 lira ve en yüksek 8.008 lirayı gördükten sonra 7.95– 7.96 lira aralığında hareket ediyor.

    • DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

    Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

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