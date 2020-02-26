Dolar ne kadar, bugün (26 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 26 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

26 Şubat itibari ile dolar kuru 6,1496 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 0.73 artışla 115 bin 626 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 850 puanı ve en yüksek 115 bin 992 puanı gördükten sonra 0.37 düşüşle 114 bin 364 puanda, BIST Bankacılık Endeksi ise güne 157 bin 904 puanla başladıktan sonra en düşük 154 bin 748 puanı ve en yüksek 158 bin 251 puanı gördükten sonra yüzde 0.76 düşüşle 155 bin 205 puanda kapandı.